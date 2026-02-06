Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜惊揭英已故名媛「组建佳丽群组」 暗示多为人妻愿抛夫弃子

即时国际
更新时间：07:04 2026-02-06 HKT
发布时间：07:04 2026-02-06 HKT

美国司法部最新公开的爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）调查文件持续发酵，揭开更多西方上流社会与该名富豪淫媒的惊人瓜葛。解密文件披露，已故英国名媛、金融世家罗富齐家族的前媳妇Annabelle Neilson，生前曾与爱泼斯坦频繁通讯。电邮内容极为露骨，Neilson涉嫌主动向对方提议组建一个佳丽群组，更暗示部分女性为了能为爱泼斯坦「工作」，甚至不惜抛弃家庭。

昔日名模与富豪淫媒过从甚密 与电邮亲暱称呼「宝贝」

据司法部披露的300万页文档显示，Annabelle Neilson于2010年至2012年间与爱泼斯坦往来甚笃。在多封电邮中，Neilson对爱泼斯坦的称呼极为亲暱，包括「亲爱的」、「甜心」及「宝贝」。

Neilson在其中一封电邮中明确表示，自己正组织一个「女孩群组」，并写道：「希望其中有人能够具备你所期望的资质。」她更在信中语出惊人，形容这些女性虽然可能已经错过了「销售期限（past their sell-by date）」，但只要工作合适，「她们甚至愿意抛弃丈夫与孩子」，并表示期待众人在伦敦「玩得尽兴」。

曾为罗富齐家族成员 身份显赫引发震荡

Annabelle Neilson生前的身份背景令这段往事更具争议性。她曾是世界知名金融家族罗富齐（Rothschild）的一员，与现任第五代罗富齐男爵Nathaniel Rothschild曾有过一段婚姻。此外，身为模特儿的她亦是已故英国传奇时装设计师Alexander McQueen的灵感女神，长期活跃於伦敦的高级社交圈。

文件显示，爱泼斯坦曾回复电邮向Neilson致谢，而Neilson则回应称，「能为你找到一些你真正需要的东西是真的有趣」，并感激爱泼斯坦成为她的好朋友。Neilson已于2018年因心脏病离世，这段被尘封的对话如今曝光，无疑为伦敦上流社会蒙上一层阴影。

密件数量惊人 恐再波及其他名流

是次司法部公开的档案包含近20万份图片及影片资料，随着调查深入，预料将有更多涉及政商名流的隐私细节被公诸于世。这宗横跨大西洋的丑闻，已由单纯的刑事案件演变成撼动西方政商权力高层的政治风暴。

