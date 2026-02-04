爱泼斯坦案︱自缢后照片首曝光 颈现深色勒痕喉结骨几乎断

美国已故淫媒富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）狱中死亡疑点重重。随着美国司法部解密逾300万份此案相关文件，他死亡当天的现场照片也首度曝光，包括牢房内留下橙色布条，解剖显示他的甲状软骨几乎完全断裂。

司法部文件编号「EFTA00134598」显示，爱泼斯坦被发现在牢房自缢后，急救人员扯开橘色囚服，替他进行心肺复苏术（CPR）。照片中爱泼斯坦戴上颈圈、氧气管插入口中，胸前贴了电击贴片，同时接上点滴。

相关新闻：爱泼斯坦档案载有食婴内容引争议 举报者指进行恐怖献祭

照片中爱泼斯坦脸部红肿，嘴角破损，颈部留下深红色勒痕。牢房内部画面则显示，地上有一圈橙色布条，金属床架上也挂着一条布条。解剖报告指出，他的甲状软骨几乎完全断裂。

编号「EFTA00161494」的司法部报告，则完成重现爱泼斯坦最后一天的活动时间轴。2019年8月9日上午，爱泼斯坦最后一次出庭，下午室友离开。当晚他被允许拨打一通20分钟的电话，并由狱警协助拨号，报告未透露通话对象是谁，有指是其白俄籍女友卡琳娜舒利亚克（Karyna Shuliak）。

相关新闻：爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人

随后，协助拨号的狱警将爱泼斯坦交给另外2名同事，这2人将要加班值勤到隔天上午8时。2019年8月10日清晨6时33分，警报器启动，值班狱警向上级通报爱泼斯坦轻生。

狱警认疏忽无巡房

2名夜班狱警坦承疏失，其中一人表示「我们没有完成凌晨3点和5点的巡房」，另一人更直言「我们搞砸了」，随后又补充，「是我搞砸，不能怪她，我们根本没巡房」。

爱泼斯坦被发现后转移至2楼医疗区接受CPR，但始终测不到脉搏。他随后由救护车送往毕克曼医院（Beekman Hospital），最终于上午7时36分宣告不治。

相关新闻：爱泼斯坦档案︱盖茨被指「隐瞒性病」 前妻开腔：庆幸远离肮脏过去

爱泼斯坦死前两天留下遗嘱，想将巨额遗产甚至整个「恋童岛」留给女友。 美国司法部

死前2天签遗嘱巨额遗产赠女友

此外，爱泼斯坦在去世前2天，即2019年8月8日签下一份爆炸性遗嘱，计划将高达5000万美元的巨额遗产、臭名昭著的「恋童岛」、一枚33卡的巨型钻戒和位于纽约的联排别墅全部留给女友。然而，爱泼斯坦的遗产最终落入一个信托基金中，用于赔偿受害者、支付税款和诉讼费用。最新的帐目显示，目前仅剩1亿多美元。