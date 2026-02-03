游日注意︱世纪雪灾两周累计30死　9旬妇遭3米雪堆活埋

日本的世纪雪灾持续，过去两周已导致30人死亡，有91岁妇人被门外高达3米的积雪活埋。重灾区青森县，部份地区积雪达4.5米，政府已派出部队协助救灾。

青森县吁部队助长者铲雪

综合日媒报道，过去数周，日本受一股冷气团影响，沿岸持续下大雪，部份地区雪量是正常两倍。

日本消防厅数据指，自1月20日至3日，已有30人因大雪丧生。

路透社引述一名警员指，其中一名91岁女死者是在青森县鲹泽町住家的一处雪堆下被发现，现场积雪达3米，相信死者是被雪堆活埋。青森县知事宫下宗一郎昨天表示，他已请求日本自卫队提供救灾，援助需要铲雪的独居长者。



宫下指出，县府所在的青森市积雪已高达1.8公尺，并补充表示，负责清理道路和房屋积雪的当地工作人员已不堪负荷。

他在记者会上说：「危及生命的事件，例如屋顶积雪滑落或建筑物倒塌造成致命意外的风险已迫在眉睫。」

日本首相高市早苗于3日早上的特别内阁会议，已指示各部门首长，尽一切力量防止死亡和意外事故。