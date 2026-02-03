日本众议院选举 | 高市早苗挟高民望料一党独大 盟友维新会在野党选情低迷

日本众议院选举周日（8日）举行，首相兼自民党总裁高市早苗「政治豪赌」备受注目。日本共同社周二（3日）报道，民调显示自民党选情看涨，有望单独拿下众议院议席过半，可主导国会，在野党联盟「中道改革连合」选情不振。

共同社在上周六（31日）至周一（2日）三日内作全国电话民意调查，有19.4万人回答。民调推算自民党可能获得超过198个议席，连同日本维新会合组的执政联盟，可达261席获得绝对多数，即拿下超过所需的233席。



日本众议院共有465个议席。美联社

自民党阵营可夺逾300席

《朝日新闻》和《产经新闻》的民调结果均显示，在国会465个议席中，自民党有望单独大幅过半，高市内阁支持率目前则维持在63.6%，仍然看高一线。

两间日媒的民调指自民党和日本维新会的执政联盟预计可突破300席。然而，民调显示增加的议席几乎尽归自民党，日本维新会增长乏力，难保早前目标34席。

《东洋经济》引述自民党内部人士指，如果自民党单独过半，高市早苗施政将不再需要全盘接受日本维新会的要求，意味一党独大，不用妥协。



国会委员长人数压在野党

共同社民调指，由立宪民主党和公明党组成的在野联盟「中道改革连合」，或只能夺得50个议席；国民民主党也只能保住不足30席。



自民党的执政联盟若过半数，则可掌控国会17个常任委员会委员长的职位，届时阵营内委员会人数压倒在野党，可夺国会主导权。

