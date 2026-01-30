「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名

新加坡一家知名不动产媒体企业近日卷入桃色争议。公司创办人之一的林姓男高层，被指与公司内一名在网络具高知名度的女下属传出不伦关系，相关影片及讯息在网上广泛流传，事件迅速引起业界与网民关注。

综合新加坡媒体报道，网上近日流出一段经剪辑的影片，拍摄地点疑为公司办公室。片段显示，镜头对准拉下深色窗帘的房间，期间可见林男一度拿着湿纸巾步出，之后再回到办公室，其后更拍到林男与女下属一同离开办公室的画面。影片曝光后，随即在社交平台及论坛引发热议。

其后，网上更流传一张截图，内容疑为林男向公司内部发出的道歉讯息。他在讯息中承认个人失误，指自己「跨越了不该跨越的界线」，并为事件对团队造成的失望与干扰致歉，表示已就相关问题与家人处理，未来数月将专注修复及保护家庭。截图同时提到，涉事双方将离开公司现有职位。

消息指，该名女下属在公司出任战略副总裁，于社交平台拥有逾19万追踪者，而更引起争议的是，两人据悉均已婚。事件曝光后，公司官方网站的管理层页面，已找不到两人的相关资料；女方的社交媒体帐号亦迅速转为私人状态。

截至目前，涉事房产公司并未就事件作出正式回应。网民对风波议论纷纷，有人严厉批评涉事人士的行为，亦有人认为事件属于二人的私生活，外人无需过份干涉。不过，相关传闻已对公司形象及新加坡地产媒体圈带来不小震荡。