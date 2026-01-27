Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中台滑野雪团︱新潟-18℃死亡谷受困20小时 救援队Online教一事全员生还︱有片

更新时间：10:58 2026-01-27 HKT
发布时间：10:58 2026-01-27 HKT

日本新潟一个滑雪场，25日有由5名大陆及1名台湾男子组成的滑雪团遇险。他们在「死亡谷」滑野雪（即非官方雪道）迷路，被困在-18℃的山上近20小时，幸获救援人员在线教路挖雪洞避难，成功坚持到搜救人员翌日赶抵救落山，全员平安。

民间救援每人收费¥4.5万

综合日媒及网上消息，遇险的两岸滑雪团，6人全为男性，年龄由30至40岁。25日下午3时许，团员的友人在网上发帖求救，指滑雪团在八海山的「死亡谷」被困。

中国驻新潟总领事馆一工作人员在26日下午表示，总领馆25日关注到网上求救资讯后，已介入处理，建立专门群组，由当事人即时更新位置及身体状况，同步开展救援预案筹备工作。

至26日早上11时许，遇险6人全部获救，无外伤，身体状况良好。工作人员指，「25日晚山上体感温度大约为零下18℃，有民间救援人员前去营救，但因持续降雪，救援难度大，于是下撤。当地民间救援收费为每人100万日元（人民币4.5万元），暂不清楚他们是否已支付。」

报道指，民间救援人员因天气恶劣，未能在25日晚入山救出众人，线上指导被困人员自行挖掘雪洞避险，坚持至次日清晨，由警方组织了两支救援队，成功找到滑雪团，将他们救下山。

救援队员讲述经过

滑雪团被困的「死亡谷」，通常指八海山等雪场附近一片未开发的、充满粉雪的野雪区域。这片区域因为地形复杂、积雪深、没有固定路径，对滑雪者来说充满挑战和危险，所以日本滑雪圈称该区域是「死亡谷」。

有份参与25日晚搜救的救援队当中，最少2名是中国人，其中之一为的「在滑雪的KK」在小红书透露，25日22时左右，看到求助讯息后，与其他同伴在2330出发，攀爬至27日0530抵达受困者位置，但因天气恶劣无法带他们下山，在确认所有人无冻伤后，救援队于0600先下撤。

「在滑雪的KK」感谢在救援行动中，一众热心雪友提供装备、实时确认受困者位置、与遇险者保持沟通，而滑雪团入住的民宿老板，热心主动组织救援。

据另一位有参与搜索的张若晨表示，最少有一位受困者的家人，支付了5万元人民币的「辛苦费」，而他们亦有接受。

 

 

 
 

