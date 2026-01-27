关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议

美国关税战再度升温。美东时间1月26日收市后，美国总统特朗普突然在其社交平台发文，宣布即时把对南韩多项产品征收的关税，由原本15%大幅上调至25%，涵盖汽车、木材、药品，以及所有属于「对等关税」范畴的货品。

特朗普在帖文中解释，加征关税的原因，是南韩立法机构未有履行早前与美国达成的相关协议，令华府「别无选择，只能采取行动」。他未有进一步说明具体是哪一项承诺未被落实，但语气强硬，强调美国不会再容许盟友「说一套、做一套」。

有关宣布在美股收市后才公布，被市场视为刻意降低即时冲击，但分析普遍认为，消息势将在下一个交易日对汽车、医药及跨国供应链相关股份造成压力。南韩汽车及制药产业一向高度依赖美国市场，关税上调恐直接削弱其出口竞争力。

截至目前，南韩政府尚未就特朗普的最新关税决定作出正式回应。