俄乌战争 | 北韩为援俄阵亡军人制雕像 金正恩现场指导

即时国际
更新时间：11:25 2026-01-26 HKT
发布时间：11:25 2026-01-26 HKT

北韩官方朝中社周一报道，国务委员会委员长金正恩周日（25日）视察一家艺术工作室，指导将用于纪念在海外作战牺牲军人的雕像创作。

传逾6000朝兵阵亡

路透社引述南韩、乌克兰和西方消息指出，根据北韩与俄罗斯签订的共同防御协议，2024年北韩向乌克兰战场派遣约1.4万名士兵与俄罗斯军队并肩作战，其中超过6000人阵亡。

金正恩视察雕像制作工序。法新社
金正恩视察雕像制作工序。法新社
金正恩视察万寿台创作社，指导将在海外军事作战功勋纪念馆安置的雕像创作工作。法新社
金正恩视察万寿台创作社，指导将在海外军事作战功勋纪念馆安置的雕像创作工作。法新社

金正恩周日视察万寿台创作社，指导将在海外军事作战功勋纪念馆安置的雕像创作工作。

金正恩表示，这些雕像将「永远传颂令人敬佩子嗣的传奇功迹」。

金正恩高度赞扬海外作战部队英勇

金正恩多次高度赞扬赴海外作战部队的「英勇事迹」，亲自慰劳、授勋这些军人，并积极参与阵亡士兵纪念设施筹建工作。

金正恩此举正值北韩启动召开关键党代表大会的程序之际，预料今次会议将确立未来5年主要政策目标。

韩联社引述分析人士指出，北韩执政劳动党第9次代表大会预计将于下月初举行，届时可能举行盛大阅兵式。

