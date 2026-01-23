马克龙戴黑超掀网民议论 特朗普亦嘲问：发生了甚么事？ 法媒揭原因

法国总统马克龙日前在瑞士出席世界经济论坛发表演讲时，于室内全程佩戴一副深色反光飞行员太阳眼镜，造型随即成为场内外焦点，更在社交平台掀起热议。近日与马克龙因格陵兰问题多次隔空交锋的美国总统特朗普，更把握良机于论坛演讲时挖苦一番，当众追问马克龙「到底发生了甚么事？」引来全场哄笑。

马克龙在演讲中火力全开，严词批评美国威胁向多个欧洲国家加征关税，警告国际社会正走向一个「无规则的世界」，并警告关税正被用作「侵犯领土主权的杠杆」，外界普遍解读为剑指特朗普近期在格陵兰等议题上的强硬立场。

不过，马克龙的「黑超」造型同样抢镜。据英国广播公司（BBC）报道，他在演讲中并未解释佩戴太阳眼镜的原因，但相信与其近期的眼疾有关。早前马克龙在法国南部出席军事活动时，被拍到左眼明显泛红，当时亦佩戴类似太阳眼镜。他其后向官兵解释情况「完全良性、微不足道」，并幽默自嘲为「老虎之眼」，借用电影《洛奇3》的经典歌曲，暗示自己仍然斗志十足。

法媒引述香舍丽榭宫指，马克龙眼睛出现了结膜下出血，即眼表微血管破裂，属常见且无痛的良性情况，通常不影响视力，亦会在一至两周内自行消退，成因或与咳嗽、揉眼或血压波动有关。专家补充，佩戴太阳眼镜并非医疗必需，更多是出于形象考虑，避免公众过度揣测。

事件在社交平台引发两极反应，有法国网民以俚语「kéké」揶揄其造型爱炫耀，亦有人戏称他模仿《壮志凌云》的汤告鲁斯，甚至被恶搞成科幻电影角色。医疗评论员向法国电台指出，对于国家元首而言，这种做法主要是「保护形象，而非保护眼睛」。