特朗普瑞士启动和平委员会 称与联合国协作不打对台 19国出席

即时国际
更新时间：04:56 2026-01-23 HKT
发布时间：04:56 2026-01-23 HKT

美国总统特朗普周四（22日）在瑞士达沃斯出席世界经济论坛期间，为其倡议成立的「和平委员会」主持签署仪式，来自19个国家和地区的领袖或高级官员出席，标志该机构正式启动。

在仪式上，特朗普以委员会主席身份率先签署文件，其后匈牙利总理欧尔班、印尼总统普拉博沃等多国领导人陆续签署。出席国家涵盖中东、欧亚及南美地区，当中包括阿根廷总统、亚美尼亚总理、亚塞拜然总统、保加利亚总理、约旦副总理、科索沃总统、巴基斯坦总理、巴拉圭总统、卡塔尔总理、乌兹别克总统、蒙古国总理、哈萨克总统、巴林王国代表、摩洛哥外交大臣、沙特阿拉伯外交部长、土耳其外交部长、阿联酋代表。

针对外界质疑和平委员会或与联合国「打对台」，特朗普在致辞中主动提及联合国，强调和平委员会并非取而代之，而是将与包括联合国在内的多个国际组织协作。他形容联合国「拥有巨大潜力」，重申委员会将采取合作而非对立路线。

特朗普同时总结其政府过去在国际冲突中的角色，声称已促成八场战争停火，并指俄乌战事「原以为最简单，却成为最困难的一场」，但仍对前景保持乐观。他又表示，在其斡旋下，加沙局势已有所改善，强调当地人道危机缓和，并称「战火已由巨大火焰缩小成零星火点」，和平委员会有信心在加沙取得成果。

会上，巴勒斯坦技术官僚委员会主席沙阿斯以视像方式致辞，感谢美方推动加沙和平，并宣布连接埃及的拉法口岸将于下周重开。特朗普女婿库什纳亦介绍加沙重建构想，包括新加沙及新拉法社区的规划蓝图，以及未来产业布局。

成员国方面，英国《卫报》报道，除出席签署仪式的国家外，白罗斯、埃及及越南、阿尔巴尼亚亦已接受邀请加入和平委员会。

不过，法国、挪威、斯洛维尼亚、瑞典及英国等欧洲国家，暂时表明不会参与。另有多个国家及机构虽获邀但仍未作决定，包括中国、俄罗斯、德国、印度、意大利、新加坡、泰国、乌克兰及欧盟等。

特朗普早前亦透露，俄罗斯总统普京已同意加入委员会。普京方面则表示，已收到邀请，并拟从被美国冻结的俄罗斯资产中拨出10亿美元支持和平委员会，其余资金或按未来俄乌和平安排，用于重建受损地区。

 

