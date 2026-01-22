Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加沙「和平委员会」｜沙特土耳其等9国加入 普京：将同战略伙伴磋商

即时国际
更新时间：11:37 2026-01-22 HKT
发布时间：11:37 2026-01-22 HKT

沙特阿拉伯周四（22日）与8个穆斯林为主国家发表联合声明，同意加入由美国总统特朗普牵头的「和平委员会」（Board of Peace），参与调解国际冲突，参与国包括在加沙问题协助调降的卡塔尔和土耳其。

成员国可花10亿美元获永久会籍

法新社报道，沙特外交大臣费萨尔在联合声明宣布，沙特、卡塔尔、土耳其、埃及、约旦、印尼、巴基斯坦与阿联酋的外交部长共同决定，加入特朗普出任主席的和平委员会，并支持特朗普为解决加沙冲突所作的努力。

相关新闻：加沙「和平委员会」细节曝光 特朗普据报将终身任主席：或取代联合国

科威特外交部随后在社群平台X上发文指，已接受邀请加入委员会。

声明提及多国加入和平委员会，旨在巩固永久停火的成果、支持重建加沙以及保障巴勒斯坦人按国际法自决和立国。

除特朗普担任主席，和平委员会成员也包括特朗普顾问威特科夫（Steve Witkoff）、女婿库什纳（Jared Kushner）、英国前首相贝理雅（Tony Blair）以及世界银行行长彭安杰。

相关新闻：加沙和平委员会｜普京及卢卡申科受邀加入 克宫：想知道细节

美国向全球数十国元首发出邀请，并要求出资10亿美元（约78亿港元）取得和平理事会的永久席位，沙特的声明并没有提及任何款项。

外界视特朗普设和平理事会，旨在与联合国抗衡，引发包括法国在内的美国盟友不满。法国表明不会加入和平理事会。

至于以色列总理内塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室同日表示，以色列已接受邀请，反对土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）和卡塔尔外交官阿尔．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）加入和平理事会属下的「加萨执行委员会」（Gaza Executive Board）。

路透社报道，特朗普周四表示，俄罗斯总统普京已接受邀请，将加入和平理事会。不过，普京随即反驳，表示只是考虑这项邀请，未决定加入，俄方将就此与战略伙伴进行磋商。

 

