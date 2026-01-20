Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本政局｜首相高市早苗宣布2月8日大选 倡食品消费税归零

即时国际
更新时间：11:30 2026-01-20 HKT
发布时间：11:30 2026-01-20 HKT

上任仅约3个月的日本首相高市早苗昨日开记者会宣布，将于23日(周五)解散众议院，于2月8日提早举行众议院大选，表明以自身去留作为赌注。 目前物价上涨对策成为朝野攻防焦点，据报执政自民党考虑在政纲中纳入「食品消费税限期降为0%」的重大减税方案。

高市傍晚举行记者会，开场就明确表示：「我于今日，作为内阁总理大臣，做出了在1月23日(例行国会伊始)解散国会的决断。」她表示，自民党将与联合执政的日本维新会合作，力拼在众议院取得过半数席位，「至于选举结果所带来的责任，我本人将以首相身份赌上自己的去留」。这次选举从众议院解散到投票仅16天，成为战后最短选举期。众议员任期4年，本届任期原定2028年10月届满。

高市说明解散理由，称随着联合执政伙伴由公明党转为日本维新会，她始终在意「高市内阁尚未经历政权选择选举的洗礼」，希望就「重要的政策转向，请国民做出裁决」。高市领导的自民党目前在参众两院议席均未能单独过半，她明显是想趁内阁支持率较高时候举行大选。

多名政府与执政党相关人士透露，高市正在评估将食品消费税「在一定期间内归零」，作为一大选举承诺。在物价持续高涨的情势下，这被视为争取选民支持的重要政策牌。对于将食品消费税率在2年内降为零，高市表示，这项政策已明确写入自民党与维新会的联合执政协议书，也是她个人长年以来的心愿。她也说，政府将结束过度紧缩的财政政策。由立宪民主党与公明党共同成立的新党「中道改革联合」(中道)，已主张食品消费税归零。

修订安全保障相关3文书

在外交与安全保障方面，高市说，若缺乏国民支持，就无法推动强而有力的外交与安全政策，并举中国加强对稀土等资源的出口管制为例。她并强调，为进一步强化日本的吓阻力，修订安全保障相关3文书「刻不容缓」。

「中道」党昨日公布基本政策，包括矫正过度的日圆贬值、开放夫妻婚后能选择不同姓氏，并坚持「非核三原则」。非核三原则指「不拥有、不生产、不引进」核武器。高市在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原则」之中，「不引进」的部分。

 

