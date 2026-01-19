Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗浮宫劫案︱CCTV揭刧匪爆玻璃擸珠宝 腾鸡保安企背后不敢阻拦︱有片

即时国际
更新时间：12:42 2026-01-19 HKT
发布时间：12:42 2026-01-19 HKT

法国罗浮宫去年10月的惊天劫案，最新闭路电视曝光，匪徒在两名保安员面前，爆破展示柜玻璃，徒手抢走珍贵珠宝店，背后数米站著的4名保安员惊得不懂阻止，让劫匪从容在4分钟抢走价值8800万欧元，属于拿破仑三世的稀世王冠及首饰。

失窃珠宝估值8800万欧元

据央视新闻报道，法国有传媒18日公开了罗浮宫劫案的最新闭路电视片段。

相关新闻：罗浮宫遇劫︱蒙面匪盗9件拿破仑「无价」珠宝 法警寻回1件但已损毁

画面显示，2025年10月19日9时30分左右，罗浮宫阿波罗画廊被两名劫匪从一楼破窗而入，首名劫匪穿萤光背心，第二名则戴电单车头盔。

2名劫匪携切割机等工具，破坏两个展示柜，然后徒手从玻璃窗抢走9件拿破仑三世妻子欧仁妮皇后的皇冠及首饰。

相关新闻：罗浮宫劫案︱调查报告揭保安漏洞处处 差30秒就人赃并获

最少4名，分别是两男两女的保安人员，在劫匪击破展示柜不久便已到场，但被劫匪吓得不知所惜，期间1名男保安拿起一根隔离柱，一度企图上前阻止，但前行不够三步，又怕得退回，另一男保安则在打电话疑在求援。两名女保安则惊至躲在男同事背后。

最终，劫匪在从未遭遇保安人员阻截下，4分钟内抢走价值8800万欧元的珠宝逃走。至目前，失窃珠宝仍然下落不明，幕后指使者也未被查明。

 

