迪士尼「坏皇后」卸任 八年演绎反派成网红

在美国迪士尼乐园以「白雪公主坏皇后」角色爆红的演员Sabrina Von B.，宣布结束长达八年的「皇后生涯」。这位现年27岁的表演者接受《People》访问时表示，能以幽默的方式重新诠释经典反派角色，「令观众爱上坏人，也是种荣耀」。

守护迪士尼「魔力」到最后

「刻薄毒皇后」即将卸任。ig@sabrinavonb

Von B.自18岁起于加州迪士尼饰演「坏皇后」，期间亦曾扮演过黑魔后（Maleficent）、女巫阿嘉莎（Agatha Harkness）和继母杜明尼夫人（Lady Tremaine），但最常扮演的还是邪恶皇后。不少游客专程找她合照、拍片，她机智又傲慢的即兴对话常常走红网络。她最喜欢的台词是告诉游客她没有化妆，她的美丽是「纯天然的」（all natual），每次都引来游客爆笑。也有旅客远远喊「La Bruja」（西班牙语「女巫」），她立刻以「La Reina」（「女王」）回应，气场满满。

皇后扮演者是位元气满满的少女Von B.。ig@sabrinavonb

她说道：「我非常重视为游客们创造的这些体验，这些故事会伴随人们许多年，甚至成为回忆，我希望这些体验能让他们更喜欢反派角色，也能站在反派角度考量，而不仅仅是害怕他们。」

她透露，演出并不只是化妆穿戏服那么简单，角色对体力及心理要求都很高，「加州又热又累，但为了维持形象，每场都要全情投入」，并表示「每天挥舞披风，可不是件容易的事」。

自2019年起，Von B.的表演片段在YouTube及TikTok上走红，网民们试图挖掘她的真实身份，而这给她造成了不小压力，因为迪士尼想保护这份「魔力」，她也表示将守护这份魔力直到最后，直至被最终解雇。Von B.从未公开其身份，直至离职后才在社交媒体上确认自己正是那位人气皇后，该影片迅速获得超过650万次观看。

离职后盼登上舞台新旅程

Von B.感谢观众多年支持，并称与一些家庭游客的互动令她难忘，感谢家长让她扮演的角色能伴随孩子成长，深感「荣幸」。离开迪士尼后，她计划进军舞台剧和巡演，期待迎接事业新篇章，希望女王的自信会继续在其心中发光。

