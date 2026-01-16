Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜白宫：特朗普施压  德黑兰搁置处决800示威者

更新时间：09:09 2026-01-16 HKT
发布时间：09:09 2026-01-16 HKT

受到美国总统特朗普（Donald Trump）连番强硬警告及军事部署威慑，美伊紧张局势出现微妙转折。白宫今日（16日）透露，伊朗政府已暂时搁置原定处决800名抗议民众的计划。

美国波斯湾地区盟友反对动武

白宫公布的消息指，在特朗普多次公开警告将对强力镇压示威者作出「严厉回应」后，伊朗政府决定暂停昨日原定的800起处决案。特朗普早前曾扬言，若德黑兰持续对示威者动用暴力，美方不排除动用武力介入。

根据总部位于挪威的非政府组织「伊朗人权」统计，至今已有3428名抗议者死亡，且因资讯封锁，实际死亡人数可能远超此数。路透社
根据总部位于挪威的非政府组织「伊朗人权」统计，至今已有3428名抗议者死亡，且因资讯封锁，实际死亡人数可能远超此数。路透社

尽管特朗普一度表现极度强硬，甚至已向中东增派导弹驱逐舰，但据报波斯湾地区盟友对爆发全面战争持保留态度，令特朗普在最终下达军事打击指令前有所顾虑。白宫新闻秘书箂维特（Karoline Leavitt）重申，尽管目前未有即时军事行动，但特朗普会继续保留所有可能的制裁与干预手段。

示威潮死亡人数恐逾3000

伊朗近期爆发建国以来最大规模的反政府抗议，虽然在当局切断网络及武力镇压下，街头示威潮在一周内明显消退，但危机未除。根据总部位于挪威的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）统计，至今已有3428名抗议者死亡，且因资讯封锁，实际死亡人数可能远超此数。

伊朗目前的乱局源于长期遭国际孤立导致经济下滑，而核子计划引发的制裁更是雪上加霜。美国财政部今日加码，宣布对多名涉及镇压的伊朗官员祭出新一波制裁，试图透过经济锁喉迫使德黑兰让步。

白宫表示，将持续密切监控伊朗境内的情势变化。虽然800名示威者暂时逃过死劫，但德黑兰当局的后续作为将决定美国下一步的政策走向。

