2025年成历来第三最热年份 逼近《巴黎协定》1.5度警戒线

更新时间：06:51 2026-01-15 HKT
发布时间：06:51 2026-01-15 HKT

欧洲科学家表示，2025年是全球有纪录以来第三最热的一年，地球平均气温正迅速逼近各国在《巴黎气候协定》中，试图避免突破的摄氏1.5度升温门槛。

高温仅次2023年及2024年

欧洲中期天气预报中心（ECMWF）公布的最新数据显示，2025年全球平均地表气温较工业化前水平高出约1.47度，仅次于2024年及2023年，分别位列历来最热及第二最热年份。科学家警告，气候升温速度过快，令人类社会及自然生态难以适应。

报告亦指出，2025年同时成为南极洲有纪录以来最炎热的一年，显示气候变化正影响过往被视为相对「安全」的极地地区。

极端高温亦加剧多地天气灾害。路透社
极端高温亦加剧多地天气灾害，包括加勒比海飓风「梅丽莎」威力增强，以及巴基斯坦季风暴雨引发水灾，造成逾千人死亡。英国则在破纪录酷热夏季期间，出现「具全国性影响」的水资源危机。

根据《巴黎协定》，各国承诺将全球升温控制在工业化前水平以上1.5度以内，一旦突破该水平，气候影响将变得更严重，部分后果更属不可逆转。虽然气温需连续五年超过1.5度才会被视为长期趋势，但科学家指出，该情况或最快于2030年出现，较2015年签署协定时的预期提早十年。

ECMWF气候战略主管伯吉斯表示，1.5度并非「临界悬崖」，但每一个零点几度的升温，均会显著加剧极端天气。

专家指出，过去三年高温主因包括厄尔尼诺现象，以及由人类活动导致的长期气候暖化趋势。随着厄尔尼诺在2025年消退，人为暖化影响更为明显。

 

伦敦格兰瑟姆气候研究所研究员沃德指出，全球气温将持续上升，直至各国真正实现温室气体「净零排放」，全面摆脱对化石燃料的依赖。

