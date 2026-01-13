尹锡悦戒严︱检方指违宪动员军队致骚乱 求处前总统尹锡悦死刑

南韩前总统尹锡悦，因2024年底戒严失败事件，13日遭特别检察组，以违宪动员军队及警察戒严，引发骚乱为由，向法院要求对正遭羁押的尹锡悦判处死刑。

中央社引述南韩媒体报道，指2024年12月，时任总统的尹锡悦突然宣布戒严，事败落台后，因涉嫌「内乱首谋罪」遭羁押起诉。



根据起诉内容，尹锡悦在并非处于战争或国家紧急状态下，违反宪法宣布紧急戒严，并动员军队与警察，引发骚乱。

被羁押的尹锡悦抵达法院受审。路透社



韩媒inews24报道，结案辩论今天于首尔中央地方法院刑事第25合议庭举行，审理对象包括尹锡悦及前国防部长金龙显在内8名被告。

检方表示，「身为时任总统的被告尹锡悦，以及国防部长金龙显等人，完全不顾国民将承受的痛苦，为了满足自身的权力欲望、垄断权力并实现长期执政，在未履行任何法律程序的情况下，将宪政秩序内的政治活动抹黑为反国家行为，宣布紧急戒严，企图中止国会行使权限、逮捕反对势力、控制批判性媒体，并以所谓『选举舞弊』为借口，动用军警强行介入并侵害中央选举管理委员会职能。」



检方表示，本案性质极其恶劣，「必须比对前总统全斗焕、卢泰愚的审判更加严厉地加以制裁」，因此向法院求处尹锡悦死刑。

南韩历史上，只有全斗焕因1980年光州事件动用军队镇压市民示威、涉嫌内乱首谋罪而被求处死刑。尹锡悦则是南韩第2位被求处死刑的前总统。