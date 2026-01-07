Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州迪士尼｜正义爸阻插队遭暴打拒还手 老婆：他怕妻儿被列入黑名单

即时国际
更新时间：15:20 2026-01-07 HKT
发布时间：15:20 2026-01-07 HKT

美国加州迪士尼乐园传出流血事件，一名父亲带着孩子去游玩，因为制止一名男子插队，遭对方暴力攻击，脸部伤至需要缝针。但他为免连累妻儿，坚决不还手。

事件去年12月30日下午2时左右发生，一名来自华盛顿州的父亲，带著孩子在「夺宝奇兵」主题游乐设施时，突然遇上一群人插队，声称「要与排在前面的家人会合」。

伤者眉骨位置要缝数针。 Reddit user Wittwitbarista
该名父亲发现有人插队后立即出声制止，却遭到插队男子攻击。目击者在国外论坛Reddit上发文，虽然有许多民众发现后上前阻挡，然而插队男还是打了那名父亲好几下。后来插队男往后退，正当大家以为攻击结束时，没想到他突然跳了起来，给对方猛烈的最后一击，挨打父亲眉骨位置受伤。

警口方指伤者接受急救后继续留在迪士尼玩。 Reddit user Stvrlightt199
一名自称是被攻击者妻子的女网友，后来也在Reddit公开受伤，只见伤者脸上受伤，眼睛对上缝了复数针，留下一道很深的伤痕。女网友表示：「他不想家人全被迪士尼乐园列为入黑名单，所以他都没有还手。」

安那翰警方对外证实事件，称一群人在主题游乐设施排队时，因为另外一群人插队发生冲突，起初口角继而动武，一名男子受伤，现场接受急救后继续留在游乐园，另一名男子则已逃离现场，目前仍在追寻其下落，怀疑其是来自南加州的市民。

