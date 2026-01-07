Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督

更新时间：08:17 2026-01-07 HKT
发布时间：08:17 2026-01-07 HKT

美国总统特朗普当地周二（1月6日）晚间宣布，委内瑞拉临时当局将向美国移交3,000万至5,000万桶原油。特朗普强调，这批原油将按市场价格出售，而所得资金将由他本人亲自掌控，以确保款项用于造福委内瑞拉及美国人民。

特朗普在社交媒体平台上发文公布此项重大决定。他指出，这批数量庞大的原油将直接运往美国，强调资金监管的重要性：「这笔钱将由我作为美国总统掌控，确保其用途正当，让两国人民共同获益！」

相关新闻：生擒马杜罗｜美媒：特朗普政府向委国代总统提3要求 否则步马杜罗后尘

为配合计划执行，特朗普已指示能源部长莱特（Chris Wright）立即采取行动。他透露，这批原油将由储油轮接载，并直接运抵美国的卸货码头处理。

今次能源移交的消息，发生在美军采取军事行动后的第三天。早前，美军在委内瑞拉首都加拉加斯（Caracas）抓获委国领导人马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻子，并将两人送往纽约。目前，马杜罗正因被控联邦毒品恐怖主义阴谋等罪而面临法律起诉。

相关新闻：特朗普暗示欲夺格陵兰  欧洲七国发联合声明：格陵兰主权属其人民

随着马杜罗被掳及临时当局与美国达成石油协议，委内瑞拉的政治局势及国际能源市场预料将迎来重大转折。

