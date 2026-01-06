生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任

委内瑞拉总统马杜洛遭美军闪电逮捕后，副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任临时总统数小时后，当地时间5日晚上八时许，首都加拉加斯总统府附近传出密集枪声和爆炸声。

加拉加斯上空据报出现无人机

据央视新闻报道，委首都上空据称出现无人机，另有报告称可能出现无人机或飞机的飞行声响，引发防空系统启动，安全部队亦开火还击，部分区域已断电。委内瑞拉政府尚未就此发表声明。

委内瑞拉总统府附近传密集枪声，有人在街头持长枪。x@ Oso Blanco

罗德里格斯宣誓就任临时总统，坚持国家「和平、发展、主权与未来」的权利。法新社

委内瑞拉副总统罗德里格斯当地时间周一（5日）在加拉加斯国民议会正式宣誓，就任临时总统。宣誓仪式由她的哥哥、国民议会新任议长豪尔赫·罗德里格斯（Jorge Rodriguez）主持，马杜罗儿子亦到场支持。

马杜罗儿子支持临时总统

罗德里格斯在就职演说中表示，委内瑞拉愿意与美国合作，但同时坚持国家「和平、发展、主权与未来」的权利。国民议会议员在会议中高呼「Vamos Nico」支持被拘押的总统马杜罗（Nicolas Maduro），并向其妻子席莉亚·弗洛雷斯（Cilia Flores）的空座致以起立鼓掌的敬意。

马杜罗的儿子尼古拉斯·马杜罗·格拉（Nicolas Maduro Guerra）亦在议会上发表讲话，称其父仍为「总统马杜罗」，并呼吁释放父母。他表示将「无条件支持」罗德里格斯及其家族，承诺「请放心，我和我的家人都会支持你们」，强调家族将协助维持国家稳定。

马杜罗夫妇日前被美国抓获后，周一在美国纽约首次出庭受审，两人均否认指控。

