中国00后女导演金边坠楼亡 代表作《爱是一本书》

23岁中国籍女导演兼编剧赖宇晴早前赴柬埔寨拍摄短剧，在金边坠楼重伤，经多日抢救无效，1月2日在金边俄罗斯医院（柬苏友谊医院）宣告身亡。赖宇晴曾编导作品《爱是一本书》（Love is a Book），是她的代表作。

《柬中时报》引述警方报告指出，死者为中国籍女子赖宇晴，出生于2002年8月，生前居住在金边市。

赖宇晴。 木兰国际电影节

警方报告显示，事发于去年12月30日凌晨0时30分，地点位于金边市一处民宅一楼租住处。赖于当日凌晨0时45分被送往医院，延至1月2日下午5时许伤重不治。

警方确认，案发时与死者相识的两名友人，包括印度籍电影导演JATLA SIDDARTHA及中国籍女子LI FANG在同一楼层，事发后2人被带往刑事警察局协助调查。

赖宇晴代表作《爱是一本书》。 华语独立影像资料馆

涉事民宅底层为房东自住，一楼及二楼租出。一楼租给上述印度籍男子及中国籍女子，二楼则由一名法国籍男子承租。

监控录像显示，12月29日晚上11时22分左右，一名法国籍男子回到住所打开院门时，死者正站在门外。随后死者被带入屋内并进入居住区。至12月30日凌晨0时30分左右，监控记录到楼上有人交谈声，其后死者从高处坠落，一名印度男子与中国女子随即下楼查看并扶起伤者。

医院出具的死亡证明显示，死者因头部与身体遭受严重撞击而身亡。警方并在案发现场栏杆上提取到指纹痕迹，作为后续调查证据之一。

《爱是一本书》剧影。 木兰国际电影节

死者父亲在事发后从中国赶赴柬埔寨处理善后。他向警方表示，女儿自2024年来到柬埔寨，与几位友人共同从事短剧制作，合作伙伴包括上述印籍男子及中国籍女子ESTHER LI和LILY YANG。他表示不了解女儿在柬埔寨的工作与生活细节，只知女儿曾于2025年9月19日前往韩国领奖。

死者父亲12月30日上午接获外甥通知后，隔天晚上购票赴柬，在医院照顾女儿。医生指伤势严重，包括脑部肿胀及出血、肺部挫伤并伴有血块，以及锁骨与脊椎多处骨折，始终处于昏迷状态，最终于1月2日下午宣告不治。