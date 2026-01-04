Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜马杜罗著拖鞋押抵纽约基地 落机竖拇指示威

即时国际
更新时间：11:36 2026-01-04 HKT
发布时间：11:36 2026-01-04 HKT

据多间美媒报道，被美国拘捕的委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）已抵达美国。载有马杜罗及其妻子西莉亚・弗洛雷斯（Cilia Flores）的飞机，当地时间抵达纽约斯图尔特空军国民警卫基地（Stewart Air National Guard Base）。

疑似马杜罗转乘直升机离开

从画面显示，一名相信是马杜罗的人在多名执法人员陪同下，步下飞机舷梯。该名男子戴上连依帽，并被戴上手铐，双腿亦被铁链锁住，只著拖鞋，其后被押解穿过停机坪，转乘直升机离开。

相关新闻：空袭委内瑞拉｜美军逾150架飞机突袭 马杜罗夫妇官邸投降被抓获

英国天空新闻形容，该名男子身形高大，与身高约1.9米的马杜罗相符。现场可见多名美国执法人员，包括身穿美国缉毒署（DEA）制服的人员，并有人疑似拍摄整个过程。

马杜罗被送往拘留中心

报道指，涉事直升机将马杜罗送往纽约布鲁克林的大都会拘留中心（Metropolitan Detention Center）。数分钟后，另有一名人士被带下飞机，惟身份尚未获官方确认。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）亦引述消息指，飞机降落后，多名执法人员已登机处理相关拘押程序。美方暂未就拘押细节发表进一步声明。

相关新闻：空袭委内瑞拉｜古特雷斯：深感震惊 联合国安理会明开急紧会议

