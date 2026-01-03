空袭委内瑞拉｜马杜罗曾称愿与美对话打击毒品「80%美国人也不想再来一场越南战争」

当地时间1月3日，委内瑞拉首都加拉加斯传出多声不明爆炸声，美媒指是美军空袭。而在这之前，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）在新年采访中刚指责特朗普政府在大多数美国民众「不想再来一场越南战争、阿富汗战争」的情况下，捏造借口对委采取行动，企图攫取委内瑞拉的战略资源。

在1月1日委内瑞拉国家电视台西班牙语频道TeleSUR发布的采访中，马杜罗表示，美国之所以将委内瑞拉描绘成所谓的「毒品国家」，是因为「他们已经找不到其他理由」。

「简单地说，因为他们无法指控我，无法指控委内瑞拉拥有大规模杀伤性武器，无法指控我们拥有核导弹、正在研制核武器，或者拥有化学武器，他们就捏造了一项指控。」马杜罗说，「他们自己也清楚，这项指控与当年的大规模杀伤性武器指控一样虚假，而正是这一指控把他们拖入了一场永无休止的战争。」

他指出，「80%的美国民众不想要另一场越南战争，他们也不想要一场新的阿富汗战争」，「所以说，现任美国政府的政策违背了美国社会和人类的期望」。

而较早前，马杜罗曾表态：准备好基于事实与美进行严肃对话。马杜罗在电视节目中明确表示：「如果美方想就打击毒品走私的协议进行严肃谈判，委方『随时准备著』。」他指出，即使在美国本土，也有许多人不相信所谓「委内瑞拉制毒」的说法。他强调，双方需要在「掌握事实的基础上，认真地进行对话」。

过去数月来，美方以打击「毒品恐怖主义」为由，在委内瑞拉附近的加勒比海域部署大规模海空兵力，并在加勒比海和东太平洋击沉约30艘美方指称的「贩毒船」，造成逾百人死亡。值得关注的是，2025年12月，马杜罗与美国总统特朗普曾互通电话，被外界视为双方接触的迹象。