Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马航MH370︱重启搜索工作寻事件真相 团队船只已抵印度洋指定区域

即时国际
更新时间：15:50 2026-01-01 HKT
发布时间：15:50 2026-01-01 HKT

法国广播电台引述美联社报道，周三（去年12月31日），针对马航MH370航班的深海搜寻行动在印度洋重新启动。2014年3月8日，载有239人的客机神秘失踪，事隔超过十年，飞机失踪谜团仍未解开。

西澳港口进行预备工作

马来西亚交通部周三表示，搜寻船只「Armada 86 05」号已抵达指定搜索海域，并携带两台自主水下航行器展开工作。声明未披露具体搜索区域的位置，仅称该船此前在澳洲西部的费里曼图港（Fremantle Port）作搜索准备工作。

相关新闻：马航MH370︱部份失联家属提告 北京法院判赔逾¥290万

政府声明中并未明确提及海洋勘探公司Ocean Infinity。该公司曾主导此前的搜索行动，也一直被视为此次新一轮搜寻的执行方。不过，政府所提到、以编号指代的这艘船只，已被多家海事和航空网站确认属于Ocean Infinity。

早在去年12月初，马来西亚政府就表示，这家总部位于美国德州的海洋机器人公司将依据更新后的「找不到不收费」（no-find, no-fee）协议，对重点海底区域展开搜索。

相关新闻：马航MH370｜ 水下探测公司事隔7年再试寻残骸 曾历两次搜索失败

该海洋勘探公司已确认重新启动MH370的搜寻工作，但以行动「重要且高度敏感」为由，拒绝进一步评论。

MH370航班于2014年3月8日从吉隆坡起飞前往北京，起飞不久后即从雷达上消失。机上乘客除了超过150名中国人外，还有50名马来西亚人，以及法国、澳洲、印尼、印度、美国、乌克兰、加拿大等国公民。随后，卫星数据显示飞机偏离原定航线，向偏远的印度洋南部飞行，调查人员认为飞机最终在该处坠毁，但航线改变的原因至今仍未得到解释。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
6小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
7小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
2小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
14小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
10小时前
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
03:24
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
政情
45分钟前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
2025-12-31 15:30 HKT