马航MH370︱重启搜索工作寻事件真相 团队船只已抵印度洋指定区域

法国广播电台引述美联社报道，周三（去年12月31日），针对马航MH370航班的深海搜寻行动在印度洋重新启动。2014年3月8日，载有239人的客机神秘失踪，事隔超过十年，飞机失踪谜团仍未解开。

西澳港口进行预备工作

马来西亚交通部周三表示，搜寻船只「Armada 86 05」号已抵达指定搜索海域，并携带两台自主水下航行器展开工作。声明未披露具体搜索区域的位置，仅称该船此前在澳洲西部的费里曼图港（Fremantle Port）作搜索准备工作。

政府声明中并未明确提及海洋勘探公司Ocean Infinity。该公司曾主导此前的搜索行动，也一直被视为此次新一轮搜寻的执行方。不过，政府所提到、以编号指代的这艘船只，已被多家海事和航空网站确认属于Ocean Infinity。



早在去年12月初，马来西亚政府就表示，这家总部位于美国德州的海洋机器人公司将依据更新后的「找不到不收费」（no-find, no-fee）协议，对重点海底区域展开搜索。

该海洋勘探公司已确认重新启动MH370的搜寻工作，但以行动「重要且高度敏感」为由，拒绝进一步评论。



MH370航班于2014年3月8日从吉隆坡起飞前往北京，起飞不久后即从雷达上消失。机上乘客除了超过150名中国人外，还有50名马来西亚人，以及法国、澳洲、印尼、印度、美国、乌克兰、加拿大等国公民。随后，卫星数据显示飞机偏离原定航线，向偏远的印度洋南部飞行，调查人员认为飞机最终在该处坠毁，但航线改变的原因至今仍未得到解释。