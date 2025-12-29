东京居酒屋 | 女员工徒手偷吃客人餐点 超恶心画面曝光

日本东京都港区田町一间居酒屋近日爆出员工偷吃客人餐点的丑闻，数名女员工竟在上菜前，徒手抓取客人餐点偷吃，还将过程拍片上传社交平台，非常恶心，在网上引发公愤。影片曝光后，网民迅速「肉搜」店家资讯，业者至今尚未回应。

网上流传的影片显示，数名女员工聚集在准备出餐的工作区，其中一人率先徒手从盘中抓起即将送给客人的餐点塞进嘴里。其他员工见状非但没有制止，反而有样学样跟著一起偷吃。工作台上多份准备出餐的料理，都被她们徒手食用。她们还把过程都拍下来，得意洋洋地对著镜头展示自己偷吃的过程，完全无视食品卫生。

为赶客偷吃餐点 还大方展示证据

从影片上的字幕可见，员工们此举动机，是希望透过减少餐点份量，让客人快速用餐完毕提早离开。

这些员工事后将相关影片上传到Instagram限时动态分享，随即被网民截图转发至TikTok与X平台，令影片在网上疯传。

店家遭肉搜 员工帐号被公开

有网民根据影片线索，迅速找出涉事店家，几名员工的个人帐号也遭公开。

今次事件在网上掀起轩然大波，网民纷纷斥责这些员工行为已违反食品卫生法。有网民留言表示「我以后再也不要去学生打工的店」、「老板可以告员工妨碍业务了」、「 如果情况属实，这宗丑闻严重到足以导致停业」等。