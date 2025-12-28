法国传奇女星碧姬芭铎逝世 享年91岁
更新时间：18:29 2025-12-28 HKT
发布时间：18:29 2025-12-28 HKT
发布时间：18:29 2025-12-28 HKT
法国影坛传奇人物碧姬芭铎（Brigitte Bardot）周日去世，享年91岁。她是上世纪五、六十年代的银幕偶像，后来放弃了全球巨星的光环，投入动物权益保护事业。
芭铎近几个月来鲜少公开露面，她于10月入院治疗，11月发表声明否认去世传闻。基金会今发布死讯，但未有透露去世时间和地点。
基金会在声明中表示：「碧姬芭铎基金会怀着无比沉痛的心情宣布，创始人兼主席碧姬芭铎女士逝世。她是一位享誉全球的演员和歌手，为了将毕生精力投入到动物福利事业和基金会的工作中，她毅然放弃了自己辉煌的演艺生涯。」
碧姬芭铎1956年出演电影《惹火尤物》后成为全球巨星，之后出演了约50部电影，在拍摄最后一部电影《科利诺寓教于乐的故事》时遇到一只山羊后决定息影，随后致力投身动物保护事业。为了拯救那只将要被宰杀的山羊，她花钱买下牠，并在自己的酒店房内收留牠。
