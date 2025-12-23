日本福井退役核反应炉漏辐射水 数员工或遭污染

日本福井县敦贺市核电厂发生辐射事故，该厂为反应炉进行除役工程时，有含放射性物质的水外泄，数名员工或暴露在辐射下。日本的原子机构会在今晚开记招说明。

据日媒报道，日本原子力机构表示，敦贺市核电厂的正在除役工作的核电厂新型转换炉原型反应炉「普贤（Fugen）」，23日有含含有放射性物质的水外泄，可能有数人因此受到辐射暴露。

相关单位指出，在辅助建筑物进行拆除作业期间，氚（Tritium）的浓度出现上升，目前未确认到对外部环境造成影响。原子力机构等将于今日香港时间晚间7时举行记者会详细说明。