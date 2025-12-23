日本福井退役核反应炉漏辐射水 数员工或遭污染
更新时间：18:25 2025-12-23 HKT
发布时间：18:25 2025-12-23 HKT
发布时间：18:25 2025-12-23 HKT
日本福井县敦贺市核电厂发生辐射事故，该厂为反应炉进行除役工程时，有含放射性物质的水外泄，数名员工或暴露在辐射下。日本的原子机构会在今晚开记招说明。
据日媒报道，日本原子力机构表示，敦贺市核电厂的正在除役工作的核电厂新型转换炉原型反应炉「普贤（Fugen）」，23日有含含有放射性物质的水外泄，可能有数人因此受到辐射暴露。
相关单位指出，在辅助建筑物进行拆除作业期间，氚（Tritium）的浓度出现上升，目前未确认到对外部环境造成影响。原子力机构等将于今日香港时间晚间7时举行记者会详细说明。
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
2025-12-22 15:31 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
2025-12-22 16:54 HKT