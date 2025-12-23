Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本福井退役核反应炉漏辐射水 数员工或遭污染

即时国际
更新时间：18:25 2025-12-23 HKT
发布时间：18:25 2025-12-23 HKT

日本福井县敦贺市核电厂发生辐射事故，该厂为反应炉进行除役工程时，有含放射性物质的水外泄，数名员工或暴露在辐射下。日本的原子机构会在今晚开记招说明。

据日媒报道，日本原子力机构表示，敦贺市核电厂的正在除役工作的核电厂新型转换炉原型反应炉「普贤（Fugen）」，23日有含含有放射性物质的水外泄，可能有数人因此受到辐射暴露。

相关单位指出，在辅助建筑物进行拆除作业期间，氚（Tritium）的浓度出现上升，目前未确认到对外部环境造成影响。原子力机构等将于今日香港时间晚间7时举行记者会详细说明。

 
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
9小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
2小时前
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
影视圈
8小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
8小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
2025-12-22 15:31 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
2025-12-22 16:54 HKT
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
3小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
3小时前