中国游客︱8菜鸟德国登山遇险1重伤 按网上「虚拟」路线徒步出事

德国有8名年轻中国游客组成的登山队，在巴伐利亚州海拔1683米的布雷赫斯皮茨峰北脊遇险，1人坠崖重伤，要直升机救出。警方指，登山队按网上一条路线行走被困，但实际上该路线根本不存在。

解决翻译问题始知被困位置

据德国媒体报道，21日下午约1时，巴伐利亚州的山地救援队接到报警，但最初因语言障碍，无法了解具体情况。

8名缺乏正确装备的中国游客，在德国登山时受困遇险。Bergwacht Schliersee

直至警方解决翻译问题后，才知道一队中国游客组成的登山队，在布雷赫斯皮茨峰北脊上，下山前往诺伊豪斯时遇险受困。

当地警方指，这支登山队伍根据网上提供的登山线路进行徒步，但事实上网上标记的这条登山线路已经不存在，遇险期间，有1名登山队员坠崖，头部受到重伤。

山地救援队立刻展开营救。由于地形复杂且有人员伤势严重，救援计划分两路进行，救援队安排一辆救援直升机首先营救受伤游客，再派出一支由6名队员组成的救援队伍同步赶赴现场营救其余被困人员。

救援队批全无户外装备

第一批救援人员到达后，伤者接受了初步治疗，待伤情稳定后，由救援直升机送往医院进一步治疗。其余被困游客由赶来营救的救援人员照料后，一同徒步下山。



有救援队员指，登山队全是约20岁的年轻人组成，穿著装备完全不适合户外登山，例如穿普通运动鞋、单薄的衣物，又没有携带户外防寒服装。

救援队发言人还证实，游客们所选择的这条网上提供的登山线路，确实早已无法通行。为了避免在山上迷路，山地救援队建议游客在规划山区行程时始终使用最新地图，必要时可对比多张地图。

布雷赫斯皮茨峰是登山爱好者的热门目的地，它包含了多条徒步和滑雪路线，其独特的金字塔形山体被认为是施利尔湖的标志性山峰。这座山峰是巴伐利亚前阿尔卑斯山脉芒格福尔山脉的一部分。