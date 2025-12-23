肥胖患者佳音 | 美FDA核准首款口服减重药 Wegovy口服版明年初上市

美国食品及药物管理局（FDA）周一（22日）批准Wegovy药商诺和诺德（Novo Nordisk）开发的全球首款GLP-1口服版减肥药物，预定明年1月上市。专家认为，这项具里程碑意义的决定可望造福更多肥胖及心血管患者，有助降低他们心脏病发、中风或死亡的风险。

研究显示：平均减掉16.6%体重

研究显示，服用25毫克诺和诺德口服semaglutide的患者，在64星期后平均减掉16.6%的体重；若将中途停药者一并纳入分析，平均减重幅度则为13.6%。诺和诺德预计于明年初推出首款针对肥胖症的GLP-1类口服治疗药物，活性成分与其明星注射针剂Wegovy相同，皆为司美格鲁肽（semaglutide），特别适合有多种共病的肥胖或超重患者。

Wegovy活性成分为司美格鲁肽。路透社

GLP-1口服版减肥药物即将上市。路透社

诺和诺德开发全球首款GLP-1口服版减肥药物。路透社

这家丹麦药厂指出，从1月初开始，1.5毫克的起始口服剂量将在药局和部分远距医疗平台提供，月费优惠价为149美元（约1155港元）。

诺和诺德并未透露较高剂量的售价，但表示，届时还会提供更多有关患者保险给付及省钱方案的资讯。

助降低心脏病、中风或死亡风险

诺和诺德表示，根据美国FDA核准标示，这款口服药也获准用于降低肥胖且患有心血管疾病成人发生心脏病、中风或死亡的风险。

诺和诺德美国营运执行副总裁摩尔（Dave Moore）接受CNBC访问时表示：「我们多年来的研究发现，增加口服选项，确实能让不同族群主动、积极考虑接受治疗。我们最期待的，就是能够给民众更多选项，确保像我们推动针剂那样，持续提升用药取得便利性。」

目前美国境内有多少人使用GLP-1药物、特别是用于减重，数字仍不明确。但根据健康政策研究组织凯撒家庭基金会（KFF）11月的民调，约每8位成人就有1人为减重或治疗其他慢性病而使用GLP-1药物。