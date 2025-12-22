Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国家庭疑将祖母推上客机 声称只是「熟睡」 机组人员揭无生命迹象航班急返航

即时国际
更新时间：01:49 2025-12-22 HKT
发布时间：01:49 2025-12-22 HKT

一班由西班牙马拉加飞往英国盖特威克机场的易捷航空（easyJet）航班，日前发生离奇事件。一名89岁英籍老妇被家人推着轮椅登机，家属向机组人员表示她因身体不适及疲倦而「睡着了」，惟航机滑行准备起飞期间，机组人员怀疑她已无生命迹象，航班随即折返停机位，并通知紧急部门处理。

家人称老妇感「不适」及「疲倦」

外媒报道，该名老妇由多名家属陪同登机，并被安排坐在机舱座位上。家属向机场及机组人员表示，老妇只是感到不适及疲倦。然而，机舱人员在航机滑行期间发现异样，通知机长后，航班立即返回停机坪。当地警方及民防人员登机检查后，证实老妇已经死亡。

西班牙马拉加机场一名英国老妇在航机滑行期间，被机组人员发现已无生命迹象，航机需要折返停机坪。法新社资料图片
报道未有交代老妇的确切死亡时间，暂时未能确定她是在登机前抑或登机后离世。受事件影响，涉事航班延误约12小时后，才重新安排起飞。

遗体运送回国费用高昂

易捷航空回应事件时表示，对乘客离世深表哀悼，并强调公司并非在知情情况下让已故乘客登机。航空公司指出，该名乘客登机时曾出示医疗文件，当时亦显示有生命迹象，事件对其他乘客造成不便，已提供必要协助。

有同机乘客表示震惊，形容该名老妇当时「看起来不像只是睡着」。根据一般航空规定，若旅客在海外去世，遗体需经特别程序安排运送回国，相关费用或高达数千英镑。

事件目前未有人被捕，相关部门正进一步了解事件经过。

