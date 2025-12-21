南非约翰内斯堡爆枪击案 狂徒机枪扫射酿至少10死10伤

南非警方今天表示，该国最大城市约翰内斯堡（Johannesburg）郊外乡镇发生枪击事件，一名枪手随机扫射，造成10人身亡、10人受伤；这是南非本月内发生的第2起大规模枪击案。

法新社报道，事发地点在约翰内斯堡西南方40公里处乡镇贝克斯达尔（Bekkersdal）的一间酒馆附近，攻击动机尚不清楚。贝克斯达尔镇是一贫困地区，附近有黄金矿区。

警方声明指出：「受害者在街上遭不明枪手随机射杀。」

豪登省（Gauteng）警方发言人表示：「目前共有10人死亡；我们尚未掌握死者的身份，伤伤者已经送医治疗。

南非首都普勒托利亚（Pretoria）本月6日亦发生一宗大规模枪击案，枪手冲入一间旅馆扫射，造成12人死亡，包括一名3岁儿童。