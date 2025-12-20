Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普下令严厉报复 美军大举空袭叙利亚IS 打击逾70据点

即时国际
更新时间：12:54 2025-12-20 HKT
发布时间：12:54 2025-12-20 HKT

美军中央司令部周五（19日）发声明说，美军于东部时间下午4时（香港时间周六清晨5时）展开「鹰眼打击行动」，出动100多枚精确制导导弹，大举空袭极端组织「伊斯兰国」（IS）在叙利亚境内的70多个目标。美国总统特朗普表明，这是对上周六（13日）造成3名美国人丧生的攻击所进行的「非常严厉报复」。他并警告，攻击美国人的人会遭受史无前例的重击。

出动F-15及阿帕奇 轰炸IS基建及军火库

艾奥瓦州别名「鹰眼州」，今次报复行动取名「鹰眼打击」，是为纪念遭遇伏击而死伤的艾奥瓦州国民警卫军。中央司令部声明说，美军动用F-15鹰式」战斗机、A-10攻击机、H-64「阿帕奇」直升机和火炮，袭击IS在叙利亚中部的70多个目标，约旦武装部队也出动F-16战斗机和HIMARS火箭炮支援。今次行动目标是IS的基础设施和武器库。一名美国官员向传媒透露，这仅是行动的开始，预计未来几天仍会有进一步打击。

美军在今次行动中出动H-64「阿帕奇」直升机。法新社
美军在今次行动中出动H-64「阿帕奇」直升机。法新社
美军在F-15战机上装上导弹。法新社
美军在F-15战机上装上导弹。法新社
美军在叙利亚遭疑「伊斯兰国」枪手伏击，3名美国人丧生，特朗普誓言报复。法新社资料图片
美军在叙利亚遭疑「伊斯兰国」枪手伏击，3名美国人丧生，特朗普誓言报复。法新社资料图片
美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强硬表示，这并非战争的开始，而是对杀害「美国英雄」行为的严正复仇。法新社
美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强硬表示，这并非战争的开始，而是对杀害「美国英雄」行为的严正复仇。法新社

声明并指，自本月13日美方和叙方人员在叙利亚遇袭后，美军及其伙伴在叙利亚和伊拉克开展了10次行动，击毙或拘捕23名恐怖分子。

美防长：并非战争的开始，而是复仇宣言

美国总统特朗普周五在旗下社交平台Truth Social发文称，美方正对IS展开「严厉报复」，对其在叙利亚境内的据点发起强力打击，今次行动得到叙方「完全支持」。国防部长赫格塞思在社交媒体上表示，这「并非战争的开始，而是复仇的宣言」。

特朗普称，今次空袭的目标是IS的据点，他重申对叙利亚总统沙拉的支持，并表示沙拉「完全支持」美国的行动。特朗普也用全大写字母发出威胁，警告IS不要再攻击美方人员。

特朗普扬言：「所有胆敢袭击美国人的邪恶恐怖分子都在此受到警告，如果你们以任何方式攻击或威胁美国，将遭受将遭受前所未有、最为猛烈的打击。」

报复3美国人在叙利亚遇袭亡

据叙利亚国家电视台报道，美军对IS成员在叙利亚代尔祖尔省和拉卡省沙漠地区藏身的总部和武器库发动空袭。代尔祖尔省首府代尔祖尔市区可以听到爆炸声。

今次空袭是要报复3名美国人本月13日在叙利亚中部霍姆斯省巴尔米拉市附近遭到枪击死亡。美军中央司令部和美国国防部说，该次枪击造成2名美军士兵和一名担任翻译的美国平民死亡，另有3名美军士兵受伤；枪手来自IS，只有一人，已在交火中被打死。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
4小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
20小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
7小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
19小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
4小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
21小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
19小时前
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
02:27
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
2小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
6小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
15小时前