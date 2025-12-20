特朗普下令严厉报复 美军大举空袭叙利亚IS 打击逾70据点

美军中央司令部周五（19日）发声明说，美军于东部时间下午4时（香港时间周六清晨5时）展开「鹰眼打击行动」，出动100多枚精确制导导弹，大举空袭极端组织「伊斯兰国」（IS）在叙利亚境内的70多个目标。美国总统特朗普表明，这是对上周六（13日）造成3名美国人丧生的攻击所进行的「非常严厉报复」。他并警告，攻击美国人的人会遭受史无前例的重击。

出动F-15及阿帕奇 轰炸IS基建及军火库

艾奥瓦州别名「鹰眼州」，今次报复行动取名「鹰眼打击」，是为纪念遭遇伏击而死伤的艾奥瓦州国民警卫军。中央司令部声明说，美军动用F-15鹰式」战斗机、A-10攻击机、H-64「阿帕奇」直升机和火炮，袭击IS在叙利亚中部的70多个目标，约旦武装部队也出动F-16战斗机和HIMARS火箭炮支援。今次行动目标是IS的基础设施和武器库。一名美国官员向传媒透露，这仅是行动的开始，预计未来几天仍会有进一步打击。

美军在今次行动中出动H-64「阿帕奇」直升机。法新社

美军在F-15战机上装上导弹。法新社

美军在叙利亚遭疑「伊斯兰国」枪手伏击，3名美国人丧生，特朗普誓言报复。法新社资料图片

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强硬表示，这并非战争的开始，而是对杀害「美国英雄」行为的严正复仇。法新社

声明并指，自本月13日美方和叙方人员在叙利亚遇袭后，美军及其伙伴在叙利亚和伊拉克开展了10次行动，击毙或拘捕23名恐怖分子。

美防长：并非战争的开始，而是复仇宣言

美国总统特朗普周五在旗下社交平台Truth Social发文称，美方正对IS展开「严厉报复」，对其在叙利亚境内的据点发起强力打击，今次行动得到叙方「完全支持」。国防部长赫格塞思在社交媒体上表示，这「并非战争的开始，而是复仇的宣言」。

特朗普称，今次空袭的目标是IS的据点，他重申对叙利亚总统沙拉的支持，并表示沙拉「完全支持」美国的行动。特朗普也用全大写字母发出威胁，警告IS不要再攻击美方人员。

特朗普扬言：「所有胆敢袭击美国人的邪恶恐怖分子都在此受到警告，如果你们以任何方式攻击或威胁美国，将遭受将遭受前所未有、最为猛烈的打击。」

报复3美国人在叙利亚遇袭亡

据叙利亚国家电视台报道，美军对IS成员在叙利亚代尔祖尔省和拉卡省沙漠地区藏身的总部和武器库发动空袭。代尔祖尔省首府代尔祖尔市区可以听到爆炸声。

今次空袭是要报复3名美国人本月13日在叙利亚中部霍姆斯省巴尔米拉市附近遭到枪击死亡。美军中央司令部和美国国防部说，该次枪击造成2名美军士兵和一名担任翻译的美国平民死亡，另有3名美军士兵受伤；枪手来自IS，只有一人，已在交火中被打死。