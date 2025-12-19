Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

布朗大学枪手靠「绿卡抽签」赴美 特朗普急停DV-1移民签证

即时国际
更新时间：22:17 2025-12-19 HKT
发布时间：22:17 2025-12-19 HKT

美国东岸名校布朗大学13日期末考期间发生2死9伤大规模枪击案，疑犯是一名原籍葡萄牙的男子瓦伦特（Claudio Neves Valente）。经过5天追捕，周四传出已在一处租赁仓库饮弹自尽。国土安全部查出他8年前经「绿卡抽签」取得永久居留身分，美国总统特朗普随即下令暂停绿卡抽签计划（DV-1）。

疑犯8年前抽中绿卡

外媒引述波士顿联邦检察官佛里（Leah Foley）说明，目前掌握证据显示，现居佛州迈阿密的内维斯瓦伦特拥有美国永久居留权。他在2000年左右以学生签证入境美国就读布朗大学，2017年透过「多元签证抽签」（Diversity Visa Lottery，DV-1）取得绿卡。

国土安全部长诺姆（Kristi Noem）周四表示，特朗普得知上述消息后，向她指示「立即」要求下辖的美国国籍暨移民局（USCIS）暂停这项「灾难级」的居留方案，「以确保不再有美国人因此受害」。诺姆提及瓦伦特时直言：「如此罪大恶极的人，根本不该获准进入我们的国家。」

DV-1计划最初于1990年代由国会倡议设置，诺姆下令暂停绿卡抽签计划的法源与机制目前不明。国土安全部下达暂停命令后，接下来很可能会面临移民权益团体在法律层面提出挑战。

美国国籍及移民局表示，美国公民身份应该只给予完全支持美国价值和原则的人。美联社

特朗普长期反对DV-1，第一任期开始不久，一名因抽签获得绿卡的男子在纽约市驾车冲撞导致8人丧命，特朗普因此力主终止DV-1计划；反对终止DV-1人士表示，因抽签获得绿卡的移民均经严格审查，这项计划也有利美国经济并提升美国形象。特朗普政府2020年曾暂停DV-1，后来上台的拜登政府2021年撤销了特朗普的禁令，恢复DV-1计划。

根据美国政府网站资料，DV-1每年向低移民率的国家以抽签方式发放移民签证，上限5.5万份。申请参加绿卡抽签者须有高中学历，或在必须接受培训的职业领域拥有2年工作经验。2025年申请抽签近2000万人，超过13.1万人中签；中签者获邀申请绿卡并于领事馆面试，与其他绿卡申请者接受同样资格审查，通过后方获入境美国资格，葡萄牙公民中签仅38次。

