Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬兰小姐「亚洲眼」风波 总理：国家形象受损

即时国际
更新时间：09:29 2025-12-18 HKT
发布时间：09:29 2025-12-18 HKT

北欧芬兰小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）因一张「拉眼角」变成瞇瞇眼的照片流出社交平台，被指歧视亚洲人，早前已被选美会方褫夺后冠。但「亚洲眼」风波持续延烧，在中、日、韩等地引发反弹，不仅这名佳丽成为众矢之的，连国营芬兰航空（Finnair）也受针对，且有人呼吁游客抵制芬兰。芬兰总理奥尔波承认，扎夫斯的照片及一些右翼政客模仿「拉眼角」，已损及国家形象。

相关新闻：芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠

风波的源头，是9月赢得「芬兰小姐」后冠的22岁佳丽扎夫斯，上月一张照片在社交媒体流出，相中她拉着眼角瞇眼睛，并附有芬兰文配文「和中国人一起吃饭」。「拉眼角」被普遍认为是刻意嘲笑亚洲人。扎夫斯辩称是由朋友而非她自己，在私人群组中分享的，配文未经她同意。

她向报章解释，当时她正在吃饭，头痛眼部不适，所以做了这个手势。但照片曝光后，她不但未立即致歉，反而在社交媒体发布自己正搭乘芬兰航空商务舱的影片，配文「别人扔仇恨，我在坐芬航商务舱」，此举更被解读为傲慢轻蔑。她在11日被选美主办机构褫夺后冠。

辩称当时头痛眼部不适

事件在中国、日本、南韩，及其他东亚国家引起了关注。日本《朝日新闻》报道，一名居于芬兰的日本男子，发起了一项请愿，呼吁对反亚裔歧视行为展开调查。截至昨日，该请愿已收集到超过2.2万个签名。

芬兰驻日本大使馆称，收到了许多关于芬兰如何应对种族主义问题的意见和质询。大使馆早前在X平台承认：「种族主义仍然是芬兰社会面临的一项挑战，解决这个问题需要持续且坚定的努力。」

芬兰航空向当地媒体表示，这场争议对该公司造成了影响，且有人呼吁游客抵制芬兰。芬航发言人说：「我们公司在X平台的日本帐号已收到多则关于这些照片的留言，都认为这些内容具有歧视与贬抑意味。留言诉求非常一致：不要来这个国家旅游，也不要搭乘芬兰航空。」芬航在X平台发文说：「一些芬兰议员的言论或帖文并不代表芬兰航空的价值观。」

相关新闻：「拉眼角」风波｜芬兰小姐被撤后冠 右翼议员仿效声援

这番话显然 是针对芬兰3名议员近日先后发布模仿扎夫斯拉眼角手势的照片，以示对她的支持。该3名议员是右翼民粹「芬兰人党」议员埃罗拉和加雷德乌，以及欧洲议会议员丁克宁。他们批评主办单位摘她后冠的惩罚「过重」。埃罗拉事后公开道歉。

总理谴责议员行为「幼稚」

总理奥尔波谴责这些议员的行为「幼稚」，他周二说，近期该国选美佳丽及一些政治人物所涉及的「拉眼角」风波，已损及芬兰国家形象。他向媒体表示：「前一天在国会辩论时，我已说明这件事对我们国家造成损害，这绝对是事实。」「我个人完全无法接受任何形式的种族歧视。」

尽管扎夫斯早前在网上发文道歉，仍有网民批评她「缺乏诚意」，因为那是用芬兰语写的。一网民在她的帖文下评论道：「我不确定芬兰以外的中国人能否理解。多么体贴真诚的道歉啊。」另一网民写道：「你这样做太过分了，亚洲人并没有对你做甚么。我们仍然对你感到失望。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
9小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
14小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
15小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
18小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
16小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
3小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
11小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
2025-12-17 08:00 HKT
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
16小时前