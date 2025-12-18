芬兰小姐「亚洲眼」风波 总理：国家形象受损

北欧芬兰小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）因一张「拉眼角」变成瞇瞇眼的照片流出社交平台，被指歧视亚洲人，早前已被选美会方褫夺后冠。但「亚洲眼」风波持续延烧，在中、日、韩等地引发反弹，不仅这名佳丽成为众矢之的，连国营芬兰航空（Finnair）也受针对，且有人呼吁游客抵制芬兰。芬兰总理奥尔波承认，扎夫斯的照片及一些右翼政客模仿「拉眼角」，已损及国家形象。

相关新闻：芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠

风波的源头，是9月赢得「芬兰小姐」后冠的22岁佳丽扎夫斯，上月一张照片在社交媒体流出，相中她拉着眼角瞇眼睛，并附有芬兰文配文「和中国人一起吃饭」。「拉眼角」被普遍认为是刻意嘲笑亚洲人。扎夫斯辩称是由朋友而非她自己，在私人群组中分享的，配文未经她同意。

她向报章解释，当时她正在吃饭，头痛眼部不适，所以做了这个手势。但照片曝光后，她不但未立即致歉，反而在社交媒体发布自己正搭乘芬兰航空商务舱的影片，配文「别人扔仇恨，我在坐芬航商务舱」，此举更被解读为傲慢轻蔑。她在11日被选美主办机构褫夺后冠。

辩称当时头痛眼部不适

事件在中国、日本、南韩，及其他东亚国家引起了关注。日本《朝日新闻》报道，一名居于芬兰的日本男子，发起了一项请愿，呼吁对反亚裔歧视行为展开调查。截至昨日，该请愿已收集到超过2.2万个签名。

芬兰驻日本大使馆称，收到了许多关于芬兰如何应对种族主义问题的意见和质询。大使馆早前在X平台承认：「种族主义仍然是芬兰社会面临的一项挑战，解决这个问题需要持续且坚定的努力。」

芬兰航空向当地媒体表示，这场争议对该公司造成了影响，且有人呼吁游客抵制芬兰。芬航发言人说：「我们公司在X平台的日本帐号已收到多则关于这些照片的留言，都认为这些内容具有歧视与贬抑意味。留言诉求非常一致：不要来这个国家旅游，也不要搭乘芬兰航空。」芬航在X平台发文说：「一些芬兰议员的言论或帖文并不代表芬兰航空的价值观。」

相关新闻：「拉眼角」风波｜芬兰小姐被撤后冠 右翼议员仿效声援

这番话显然 是针对芬兰3名议员近日先后发布模仿扎夫斯拉眼角手势的照片，以示对她的支持。该3名议员是右翼民粹「芬兰人党」议员埃罗拉和加雷德乌，以及欧洲议会议员丁克宁。他们批评主办单位摘她后冠的惩罚「过重」。埃罗拉事后公开道歉。

总理谴责议员行为「幼稚」

总理奥尔波谴责这些议员的行为「幼稚」，他周二说，近期该国选美佳丽及一些政治人物所涉及的「拉眼角」风波，已损及芬兰国家形象。他向媒体表示：「前一天在国会辩论时，我已说明这件事对我们国家造成损害，这绝对是事实。」「我个人完全无法接受任何形式的种族歧视。」

尽管扎夫斯早前在网上发文道歉，仍有网民批评她「缺乏诚意」，因为那是用芬兰语写的。一网民在她的帖文下评论道：「我不确定芬兰以外的中国人能否理解。多么体贴真诚的道歉啊。」另一网民写道：「你这样做太过分了，亚洲人并没有对你做甚么。我们仍然对你感到失望。」