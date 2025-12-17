东京大熊猫回中国  1600「粉丝」涌动物园道别 园方限每人停留1分钟

东京上野动物园的双胞胎大熊猫「晓晓」与「蕾蕾」，原定于2026年2月20日归还中国，近日传出因协商调整，归还时间将提前至2026年1月下旬。此消息引发日本民众不舍，12月16日开园前已有约1600人排队等候，希望把握最后机会与熊猫道别。由于人数太多，园方随即宣布，自12月23日起实施限时预约观览措施，每名游客仅能停留约一分钟，以控制人潮并保障动物福祉。

民众清晨排队道别：真的很不舍

面对熊猫即将离开，许多民众从清晨便前往上野动物园等候。现场游客感慨表示：「从香香时期就常来，真的很舍不得」、「希望牠们回到中国后能健康生活」。亦有人揣测提前归还或受近期日中关系波动影响，气氛中透露惋惜与无奈。

为应对参观人潮，园方规划阶段性管制措施：12月23日起改为事前预约制；2025年1月14日后进一步采取抽签分配名额。熊猫将于12月27日起进入30日隔离检疫，最后公开展出日为2025年1月25日，之后即启程返回中国。

日本将面临半世纪来首次熊猫空窗期

「晓晓」与「蕾蕾」归还后，日本国内将自1972年日中邦交正常化、首批熊猫抵达以来，首次出现无熊猫在籍的局面。今年6月，和歌山「冒险大世界游乐园」已将4只熊猫归还中国，致使日本熊猫数量归零。日媒报道指出，东京方面已向中国提出新一轮熊猫租借请求，但目前尚未获得积极回应。

熊猫外交承载历史 未来合作受关注

熊猫长期被视为中日友好象征，此次归还行动再度引发对两国关系的讨论。中国的「熊猫外交」始于半个世纪前，而上野动物园的熊猫始终是日本民众尤其喜爱的文化使者。分析认为，熊猫租借虽属民间动物保育合作，但其安排往往折射双边关系的冷暖。未来日本能否再度迎来熊猫，将成为观察中日互动的指标之一。