美国妇公园散步被泼化学物 警方与FBI展开调查

美国乔治亚州一名女子近日在公园散步时，突然被人用腐蚀性化学物质泼洒，导致严重烧伤，目前仍然留医。当地警方证实，已与联邦调查局（FBI）一同对案件展开调查。

46岁的受害者瓦西列夫斯基（Ashley Wasielewski）10日晚间在萨凡纳市一个公园散步时，突然有一名陌生人靠近，并向她泼洒不明液体，其后她的皮肤就开始灼伤。施袭者之后逃离现场，所幸在路人的帮助下，瓦西列夫斯基被送往医院治疗。

相关新闻：美国罗德岛布朗大学发生枪击 酿2死8伤 枪手在逃

经诊断，瓦西列夫斯基全身多处二度至三度烧伤，包括头皮、脸部、双手和双腿等部位伤势严重。

瓦西列夫斯基的儿子表示，至今不知道施袭者是谁，母亲没有任何仇人，她对每个人都很友好。

FBI已介入调查。路透社

警方公布闭路电视画面。Facebook

友人透露，瓦西列夫斯基十分乐于助人，曾做过义工，将零食、盥洗用品和其他生活必需品，分发给无家可归的人。

警方加强巡逻

萨凡纳市警方表示，自袭击发生以来，已增派警力在萨凡纳各公园加强巡逻。与此同时，警员正在与联邦调查局合作，确定袭击中使用的化学物质。

相关新闻：纽约随街斩人酿2死1伤 露宿者持双刀狂砍亚裔钓客亡

警方公布闭路电视画面显示，一名黑人男子有重大嫌疑，他身穿深色连帽卫衣，胸前印有一只卡通兔子图案。

萨凡纳市长约翰逊表示，警方正在以最高优先级处理此案。虽然这次袭击令人深感不安，但目前没有任何信息表明公众面临更广泛或持续的威胁。