美国罗德岛布朗大学发生枪击 酿2死8伤 枪手在逃

即时国际
更新时间：07:54 2025-12-14 HKT
发布时间：07:54 2025-12-14 HKT

美国罗德岛州布朗大学（Brown University）周六（14日）发生枪击案，当地官员深夜公布更多细节，确认事件造成2 人死亡、8 人重伤。疑犯仍未落网，警方正全面追缉枪手。

枪击发生在布朗大学工程学院大楼（Engineering Building）附近，报案时间为下午 4 时 05 分。事发时校方正进行学年末考试，大量学生在校园内。校方发布紧急警报，指校园内发生枪击事件，呼吁学生和教职员就地避险。

警方表示，疑犯为身穿全黑衣物的男性，并确认该男子使用枪械，但未透露枪械种类。疑犯犯案后徒步逃离，至今仍然在逃。

警方曾拘留一名初步怀疑涉案男子，但其后证实他「与事件无关」，已将其释放。

