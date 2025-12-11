Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

G7峰会｜马克龙拟邀习近平出席 日本盼法国谨慎

即时国际
更新时间：14:04 2025-12-11 HKT
发布时间：14:04 2025-12-11 HKT

明年G7轮值主席国是法国，据报法国总统马克龙考虑邀请中国国家主席习近平出席明年在法国举行的G7峰会。共同社报道，日本政府已向法国表达担忧并盼谨慎处理，因为若基本价值观不同的中国参加，将难以坦率讨论。

共同社引述多名日本政府相关人士披露，关于邀请习近平出席七大工业国集团（G7）峰会的构想，日本政府已向法国表达担忧，希望法方谨慎处理。原因是若基本价值观不同的中国参加，将难以展开坦率讨论。此外，因日首相高市早苗涉台言论，引发中日关系恶化，也是一大因素。

相关新闻：中日恶化｜时隔三周 中国再在黄海实弹射击

据悉，G7峰会预计明年6月在法国艾维安巴恩（Evian-les-Bains）举行。主席国有邀请G7以外国家的权利。2023年G7广岛峰会时，日本政府曾邀请印度总理莫迪、时任韩国总统尹锡悦等领导人出席。外电报道，马克龙（Emmanuel Macron）考虑邀请习近平出席，已经与部分盟国进行磋商。

相关新闻：日本地震｜外交部再次提醒中国公民近期避免前往日本

日本外相茂木敏充在本月5日的记者会强调，「日本重视在民主和法治等基本价值观上一致的G7的团结」；政府相关人士则指出，「G7的意义在于一致点较多的成员展开深入讨论」。

报道提及，中国政府持续批评日本首相高市早苗有关「台湾有事」可能构成存亡危机事态的国会答辩。马克龙上周对中国进行国是访问并与习近平会谈时，习近平呼吁在历史问题上统一步调，「若邀请习近平参加G7峰会，那么中方可能会在各国首脑前也展开对日批判」。
 

