伊朗马拉松︱女参赛者未带头巾 司法部门：拘捕2名主办人

伊朗女性在公共场合必须戴头巾（希贾布），并穿著保守宽松的服装，规定于上世纪80年代初更成为法律。伊朗司法部门今天（7日）表示，当局已逮捕基希岛（Kish）马拉松赛事的2名主办人，先前有照片显示参赛女性未戴头巾。



昨天马拉松比赛现场照片显示，许多参赛者并未遵守伊朗严格的女性服装规定。当地传媒报道，马拉松比赛结束后翌日（6日），伊朗司法部门网站「米桑线上」（Mizan Online）通报，2名比赛主办人已遭逮捕。当地媒体报导，约有5000人参加今之的马拉松比赛。司法部门表示，已对主办单位提起刑事诉讼。



「米桑线上」报道，当地检察官表示：「尽管先前已多次警告必须遵守国家现行法规，以及宗教习俗与专业准则……但这次活动的举办方式仍有伤风俗。」「鉴于这次活动的违规事宜，依据相关法规，我们已对组织赛事的官员与代理人提起刑事诉讼。」



包括伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）和法斯通讯社（Fars）在内的保守派媒体，先前已谴责这项马拉松有伤风俗，不尊重1979年伊斯兰革命（Islamic Revolution）推翻美国支持政权后，伊朗所实施的伊斯兰教法。