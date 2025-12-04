Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲男在歌剧院投影撑巴讯息被起诉 律师批「不合理限制自由」

更新时间：18:39 2025-12-04 HKT
一名男子今年10月在悉尼歌剧院前院投影支持巴勒斯坦的讯息，被控「散播广告」及「在歌剧院内组织、促成或协助组织公共示威活动」两项罪名，他拒绝认罪。律师表示，此案对于捍卫澳洲的言论自由有重大意义。

律师质疑罪名是否合宪

综合外媒报道，50岁的福阿德·马斯里（Fouad Masri）于今年10月11日，使用投影机在悉尼歌剧院前院南端的台阶上投射了多条信息，包括「种族灭绝赔偿」、「大屠杀赔偿」、「民思（新南威尔斯州州长）停止支持种族灭绝」、「结束占领」、「巴勒斯坦有权自卫」和「占领就是恐怖主义」等。

目前澳洲法律对在悉尼歌剧院允许进行的活动有不少规定。路透社
马斯里的律师称人民应有权表达意见。（示意图）路透社
马斯里今天（4日）出庭受审，透过代表律师希尔（Bobby Hill）表示不认罪，案件将在明年2月继续审理。法庭文件显示，马斯里被歌剧院人员劝阻后拆除了投影机和三脚架离开，警方随后在附近街区将其拦下，并发出正式的驱离令，他已遵照执行。

另一位代表律师汉那（Nick Hanna）质疑马斯里被控罪名的合宪性，认为这些「罪行」为自由增添不合理的限制。他强调案件与言论自由息息相关，批评马斯里并不是唯一一个因「反对以色列在加沙的种族灭绝」以及「反对我国政府在种族灭绝中的共谋行为」而被起诉的人。「马斯里先生通过为自己辩护，捍卫了所有澳洲人的公民自由，无论他们对巴勒斯坦问题有何观点。」

