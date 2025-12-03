Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员

即时国际
更新时间：02:02 2025-12-03 HKT
发布时间：02:02 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五级大火造成严重死伤，多名外佣亦在是次灾难中罹难。菲律宾传媒12月2日报道，不幸遇难的40岁菲佣Maryan Pascual Esteban原订12月16日返乡，准备与父母及10岁儿子共度圣诞，岂料一场突如其来的大火烧断整个家庭的盼望，遗下满门思念。

最后通话成永别 父：至今未能接受

综合GMA News及菲律宾新闻社报道，Maryan在香港工作4年，之前亦曾于黎巴嫩任职10年，是家中经济支柱。她原定于今个圣诞前返国，与家人庆祝父亲生日及节日。她父亲Jaime沉痛表示，至今仍不能接受女儿离世的消息，「我们整晚都睡不着」。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜查理斯三世向死难者致哀 赞前线英勇团结：在悲剧中看见香港的力量

家人指，火灾发生前两日，即11月24日，曾与Maryan通上电话，当时她提醒大家注意身体，并兴奋谈及即将返乡的计划，怎料这通电话竟成永别。

其母亲悲叹：「我们本来会有一个开心的圣诞节，但一切都变了。」

菲方称「女英雄」：照顾雇主5岁女童时不幸殉职

菲律宾移民工人事务部表示，Maryan在照顾雇主5岁女童时不幸殉职，形容她是「女英雄」。当局承诺将提供经济援助，并会尽快安排将其遗体运回菲律宾。

Maryan遗下10岁的儿子，居于黎刹省凯恩塔，菲方指他将获持续的教育支援直至完成大专学历。海外劳工福利署（OWWA）亦鼓励他努力读书，以完成母亲的心愿。

据GMA News报道，这名10岁男童被问及将来志愿时表示，希望成为消防员，「希望再没有人死于火灾」。

港府确认10名外佣罹难 每名亡者家属可获约80万元补偿

香港劳工及福利局局长孙玉菡12月2日表示，火灾中共有10名外佣死亡、3人受伤。他指出，每名遇难者家属可获约80万港元补偿；受伤者可获5万至10万元援助，视乎留院情况。而菲律宾驻港总领馆亦公布，目前涉事菲国公民中，92人安全，1人受伤住院，1人确认死亡。

 

