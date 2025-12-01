Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲警拘「撒旦崇拜」4人组 涉散播数千婴童性虐片

更新时间：21:30 2025-12-01 HKT
澳洲警方今天（1日）宣布破获一宗国际儿童性犯罪案件，拘捕4名在网络上散播虐待儿童影片的嫌犯，影片以「撒旦崇拜」及「仪式性」为主题，目前未知影片拍摄的地方、受害者和施暴者身份。

受害者由婴儿到12岁不等

《美联社》引述消息，新南威尔斯州警方专案小组调查加密网络上关于儿童性虐待影片的犯罪行为，成功锁定基地位于悉尼的犯罪集团和网络。在上周四（11月27日）的行动中，调查人员在悉尼多处执行搜查令，成功拘捕4名嫌犯。当中26岁的格尔马诺塔-米尔斯（Landon Germanotta-Mills）是领导角色，另外三人则分别为39岁、42岁与46岁。

4人犯罪团伙被拘捕。（示意图）新南威尔斯州警方
警探多尔蒂（Jayne Doherty）向媒体表示，这次案件并非普通的虐童事件，嫌犯散布影像涉及「撒旦崇拜」及「神秘学」（occult）相关的符号与仪式，描述对儿童的酷刑，尤其「令人憎恶」及「具毁灭性」。警方在搜得的电子设备检获数千部影片，受害者从婴儿到12岁儿童。目前四人面对的指控以散播为主，暂不涉及拍摄和直接虐待等罪名。

在法庭上警方表示这个国际犯罪团伙参与虐童素材分享，调查人员正与国际执法机构合作，尽力确认受害者的身份、受虐地点以及施暴者，希望能阻止虐待事件发生。但多尔蒂也承认，截至昨天（11月30日），未有任何资料能够确认。

4人被控以散播虐童影像，格尔马诺塔-米尔斯也被加控散布与持有「人兽交」（bestiality）影像的罪名。所有被告的保释申请被拒绝，预计将在明年1月下旬再次出庭受审。

