忧太阳风暴影响 空巴6000架A320紧急维修 恐导致全球航班大乱

欧洲飞机制造商空中巴士（Airbus）针对旗下A320机型发布紧急指令，要求进行软件升级才能进行下一次飞行，以因应太阳风暴带来的潜在风险，估计影响范围多达6000架。今次大规模检修涉及全球过半现役机队，适逢美国感恩节、年度最繁忙出行周末，预计将引发全球航班混乱。

全球共有约1万1300架A320系列客机在服役，其中6440架为1987年首飞的核心机型A320。今次软件升级是空中巴士55年历史上规模最大的检修事件之一，而就在几周前，A320刚刚超越波音737 ，成为交付量最高的机型。

今次A320软件升级是空中巴士55年历史上规模最大的检修事件之一。

今次大规模检修涉及全球过半A320现役机队。美联社

A320刚刚超越波音737 ，成为交付量最高的机型。路透社

空巴55年来最大检修行动

捷蓝航空（JetBlue）一架A320客机10月30日从墨西哥坎昆飞往美国新泽西州纽瓦克途中，突然高度下降，飞行员在佛罗里达州坦帕市紧急降落，事后机上约15人不适送院。空巴对这宗事件进行调查后，发现强烈的太阳辐射，可能会破坏对飞行控制系统运行至关重要的数据。

换言之，强烈的太阳风暴现象，例如太阳耀斑、磁暴等等，可能导致飞行员失去对A320系列客机的控制，大约有6000架飞机需要维修并升级系统，占空巴全球机队的一半以上，以防类似捷蓝航空的状况再次发生。

强制修复 进行软件更新

欧盟航空安全总署（EASA）已发布紧急指令，要求强制修复。除了欧洲，美国联邦航空管理局（FAA）也发布紧急适航指令，影响包含美国航空、达美航空在内的部分航企，力求尽快完成软件更新，减少航班取消情况，尤其是感恩假期后，不少旅客都陆续搭机返乡。

英国广播公司（BBC）引述专家分析称，对大多数飞机而言，修复方法是安装新的电脑软件即可，过程大概需要3个小时，但大约有900架老旧飞机需要更换电脑，在更换完成前将不被允许再次载客飞行，所需时间取决于替换电脑的供应情况，目前还不清楚零件供应是否足以满足需求。

多家航空公司航班延误或取消

今次软件升级影响全球航班，紧急维修令发出时，约有3000架A320系列飞机正在运作。新西兰航空表示，周五旗下多架A320neo航班将受到影响，预计部分航班服务将取消。沙特阿拉伯航空Flynas也报称部分航班延误。

事实上，从美国、南美到欧洲、印度的多间航空公司周五晚均表示，今次检修可能导致航班延误或取消。全球最大A320营运商美国航空称，其480架A320机型中约340架需进行修复，预计多数可在周六前完成，每架飞机耗时约2小时。

A320主要客户包括中美欧印度

德国汉莎航空、印度靛蓝航空和英国易捷航空等运营商均表示，将短暂停飞部分飞机执行检修。哥伦比亚阿维安卡航空则指，检修影响旗下约100架机队逾7成，未来10天将出现严重混乱，公司已暂停12月8日前出发航班的机票销售。

全球10大A320系列飞机营运商中有4家是美国主要航空公司：美国航空、达美航空、捷蓝航空和联合航空。中国、欧洲和印度的航空公司也是该机型的主要客户。