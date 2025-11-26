新西兰行李箱命案 | 弑儿韩母被判终身监禁 法官拒取信抑郁抗辩理由

新西兰「行李箱藏尸案」今天（26日）宣判，韩裔母亲涉嫌下药杀害两名亲生儿女，并将两人尸体藏进行李箱4年。法官宣布判处终身监禁，17年不得假释。

果汁下药毒死2儿

综合外媒报道，现年45岁的李夏京（Hakyung Lee）被控在2018年杀害两名子女，并在本年9月23日被裁定罪名成立。法庭文件显示，李夏京将过量的抗抑郁药物放进果汁里让儿女饮用，两人毒发身亡。随后李夏京将两人尸体放进行李箱，再将行李箱寄存到出租仓库，然后潜逃回南韩。

新西兰警方在发现行李箱现场调查。路透社

直到2022出租仓库拍卖无人认领的物件，一个来自奥克兰的家庭竞标购得该行李箱并打开后，这宗案件才被揭露。新西兰警方跟国际刑警合作，在南韩蔚山成功抓捕李夏京并将她引渡回新西兰受审。

李夏京的代表律师曾称她因丈夫去世而患上抑郁症，当天打算跟两名儿女一同结束生命，但因为算错剂量而导致儿女死亡而她幸存，希望可判无罪并接受精神治疗。法官并没有因为这个说法而从轻发落，反指李夏京事后不仅藏尸更返回南韩隐姓埋名地生活可见没有认罪之心，狠批她对两名「极度脆弱」的儿童下手，判处终身监禁。

李夏京丈夫弟弟的声明由律师代为宣读，他称哥哥生前拜托他照顾好两个孩子，没想到居然会遇上这种悲剧。他至今不敢告诉他母亲真相，怕她会因而大受打击而离世。「我已故哥哥的遗愿是让我保护他们。（这宗悲剧对我而言）是一项持续执行的刑罚，我永远不可能获得假释。」

