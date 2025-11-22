中日恶化｜5天逾60中国旅行团取消订巴士 东京旅游公司损失150万

中日紧张风波带来的经济影响逐渐浮现，受到中国赴日旅游限制的影响，东京台东区一间主要承接国际旅游客的巴士公司面临重创，短短5天已有超过60个内地旅行团取消预定，损失突破3000万日圆（约149万港元）。

东京都会电视台（TOKYO MX）访问位于东京台东区的「Joyful观光」，这间巴士公司客源有30%来自中国，近日频频收到中国旅行社的电邮，称因为受到国际情势影响，取消原定12月的团。

自16日起短短5天内，这间公司已收到60多个中国旅行团通知取消订单，造成逾3000万日圆的损失。公司代表说，12月至翌年2月这段期间，多达50%至60%的客人来自中国，失去中国客源会对公司造成影响，至于欧美客大多是在3月、4月、10月、11月以及暑假到访。

巴士公司表示，日中关系、日韩关系只要一有状况马上就会受到影响，目前已积极开拓其他市场，以减低影响。

