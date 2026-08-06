美国尤金田径世青赛｜郭俊廷可望伙陈一乐周日冲接力赛纪录

18岁的应届亚洲U20 100米跑银牌得主郭俊廷，周三在美国俄勒冈州的尤金世界青年田径锦标赛的100米跑，他在初赛大爆发，以10秒29的PB（个人最佳）刷新香港U20纪录，跟港绩只差0.02秒，俊廷以总排名第7跻身晚上的复赛，可惜未能乘势再上，以10秒36、总排名第14无缘决赛；周日将跟队友出战4x100米接力赛，可望再突破U20纪录。

18岁的郭俊廷（右一）的100米时间进步神促。资料图片

教练何君龙（左二）睇好陈一乐（右一）及郭俊廷（右二）有力在世青接力赛刷新香港U20纪录。资料图片

郭俊廷今年5月在香港夺亚洲U20 锦标赛的100米银牌。资料图片

陈一乐在世青100米跑未能跑出更佳的PB。资料图片

香港今届共有8男2女达标参加世青赛，2位短跑星将郭俊廷及陈一乐率先出场，参加100米跑的初赛，世青一向高手云集，世界各地共70人参加，郭俊廷在小组赛以10秒29刷新香港U20纪录（旧纪录是陈一乐在5月做出的10秒34）排小组次名，总排名第7入复赛。

港队在世青场馆前合照，期望成绩陆续来。香港田总Fb 图

可惜是同场的陈一乐在初赛以10秒45、小组第4及总排名第30未能晋级复赛。

初赛及复赛在同一天进行，休息大约6小时后再战复赛的郭俊廷未能延续初赛的气势，在复赛只跑出10秒36，在小组排第7未能跻身决赛。

郭俊廷及陈一乐在今年5月在启德青年运动场举行的「亚洲U20田径锦标赛」中齐齐在复赛同场刷新香港U20的100米纪录，一乐以较佳的10秒34成为U20纪录保持者，郭俊廷当时的PB（在100米决赛跑出夺银）是10秒35，事隔2个多月，俊廷由10秒35到现在的10秒29，足足快了0.06秒。

俊廷的教练何君龙认为是近2个月针对提升他的最高速度及极速续航力去练习，何君龙预计周日的接力赛（成员包括郭俊廷、陈一乐、古绰峰、梁靖恒及张俊然）有机会刷新香港U20（ 39秒67）甚至成人组（38秒47）的纪录。

记者：徐嘉华摄