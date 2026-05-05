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世界桌球锦标赛│22岁中国新星吴宜泽决胜局绝杀梅菲封王创历史 连续第2届由中国球手夺魁

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更新时间：07:08 2026-05-05 HKT
发布时间：07:08 2026-05-05 HKT

2026年世界桌球锦标赛决赛香港时间凌晨在谢菲尔德克鲁斯堡剧院上演。22岁中国超新星吴宜泽与2005年世界冠军、英格兰名将梅菲（Shaun Murphy）鏖战至终极决胜的第35局。最终，吴宜泽顶住巨大压力，轰出单杆85度一剑封喉，以总局数18:17绝杀对手，生涯首度捧起世锦赛冠军奖杯，成为史上第2年轻的「世界波王」。这亦是连续第2届由中国球手捧起世界桌球锦标赛冠军奖杯。

这场被誉为经典的决赛，是世锦赛自2002年以来，首次需要打到决胜局分胜负。带著13:12领先优势进入周一赛事的吴宜泽，在尾段一度以17:16率先「叫胡」。在第34局中，吴本以43:0领先，冠军奖杯似乎已触手可及；但一次打黑波失误，让经验老到的梅菲抓住机会，打出单杆75度清枱，将比分硬生生扳平至17:17。

决胜局射入高难度远枱红波奠胜

来到一局定胜负的第35局，梅菲防守时在枱面上留下了一个难度极高的远枱红波。向来以进攻火力猛烈见称的吴宜泽果断起手，精准将红波送入中袋。这一杆成功打破僵局，他在万众瞩目下展现出惊人的「大心脏」，一气呵成轰出单杆85度锁定胜局。当奠定胜局的颜色波落袋一刻，这位小将激动地向克鲁斯堡的观众挥拳咆哮，庆祝这场来之不易的胜利。

这位来自甘肃兰州的年轻新星，成为继「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）之后，史上第2年轻的世锦赛冠军；同时也是继去年的赵心童后，第2位在被称为桌球殿堂的克鲁斯堡封王的中国球手。

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