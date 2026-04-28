网球｜莎芭兰卡反胜大坂直美15连胜 嘉露芙爆冷出局失「世界第三」

马德里公开赛演惊险逆转

女子网坛「一姐」、白俄罗斯名将莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）在周一的马德里公开赛十六强上演了一场惊心动魄的逆转好戏。在先失一盘，并在第二盘被率先破发的劣势下，她最终成功反弹，以6:7(1:7)、6:3、6:2击败同样是四届大满贯得主的日本名将大坂直美（Naomi Osaka），豪取今季的15连胜，强势晋级八强。

莎芭兰卡以6:7(1:7)、6:3、6:2击败日本名将大坂直美。新华社

大坂直美好状态惜败

大坂直美产后复出表现平平，至今场打出了今季以来最具侵略性的表现，首盘在抢七局中，以7:1的绝对优势先拔头筹。进入第二盘，她更率先破发，一度领先2:1，眼看有望爆冷击败「一姐」。然而，现任世界第一的莎芭兰卡，在绝境下展现出其强大的心理质素。她随即连破带保，不但追平比分，更在盘末再次破发，以6:3扳回一城。进入决胜的第三盘，莎芭兰卡更是势如破竹，全盘仅失三分再胜6:2，并以一记Ace球，为这场长达2小时20分钟的激战，划上了句号。

大坂直美好状态可惜不敌莎芭兰卡。新华社

赛后，莎芭兰卡亦对大坂直美的表现赞不绝口：「她打出了令人难以置信的网球。我很高兴她带来了这场战斗，我必须奋战到底，才能提升我的比赛水平。」



歌芙爆冷出局 施华德将重返三甲



同日另一场十六强爆出了今届赛事的一大冷门，三号种子美国新星嘉露芙（Coco Gauff）在决胜盘一度领先4:1的情况下，最终竟被13号种子、捷克的露丝高娃（Linda Noskova）逆转，以4:6、6:1、6:7(5:7)饮恨出局。

饱受肠胃病毒困扰的嘉露芙，今仗状态明显不稳。这场失利，将会令她的世界排名在下周更新后，由第三位跌至第四位，其位置将会被波兰的丝维迪克（Iga Swiatek）所取代。

歌芙爆冷出局，施华德将重返三甲。法新社



获胜的露丝高娃，将会在八强中，与乌克兰的歌丝卓克（Marta Kostyuk）对决。而晋级的莎芭兰卡，则会在周二与美国的芭迪丝（Hailey Baptiste）争夺一个四强席位。