伦敦马拉松破男子组记录 肯亚萨维1小时59分30秒夺冠 携手科杰查齐破两小时大关

2026伦敦马拉松于本月26号（周日）举行，肯亚选手萨维（Sabastian Sawe） 和埃塞俄比亚选手科杰查（Yomif Kejelcha） 两人同时打破了正规赛事中从未被打破的男子组「两小时」大关。萨维赛后感谢现场观众的支持，认为今天的一切，不只属于自己，同时属于伦敦的每一个人。

现年30岁的肯亚选手萨维以1小时59分30秒冲过终点线，以绝对优势夺得今届马拉松的冠军，基普图姆（Kelvin Kiptum）在2023年创造的2小时00分35秒的原世界纪录提升了1分05秒，成为历史上首位在正式、合规赛事中跑进两小时的男子马拉松选手。不过「破记录俱乐部」很快迎来了第二位成员，仅11秒后，埃塞俄比亚的科杰查（Yomif Kejelcha）以1小时59分41秒的成绩完赛，获得亚军，与萨维一同跻身「破两小时 」行列。而乌干达的基普利莫（Jacob Kiplimo）以2小时00分28秒的成绩获得第三名。前三名跑手全数超越旧世界纪录。

赛后萨维接受媒体采访时表示：「今天对我来说是难忘的一天。当冲出终点线看到成绩时，我兴奋极了，因为今天我跑出了世界纪录。」

同时他也感谢现场观众的支持：「我要感谢现场的观众，他们的支持给了我很大帮助。你会感到无比开心、充满力量，会不断向前冲刺。今天属于我的一切，不只属于我个人，也属于我们在伦敦的每一个人。」