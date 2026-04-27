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棍网球｜四川亚洲棍网球锦标赛 港队喜获一金一银作结

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更新时间：15:08 2026-04-27 HKT
发布时间：15:08 2026-04-27 HKT

「2026 亚洲棍网球锦标赛」周六于四川成都圆满落幕，中国香港代表队于本届赛事交出亮眼成绩。当中男⼦队在决赛⼒克东道主中国队勇夺冠军，女⼦队则奋战到底摘下亚军， 整体表现备受肯定。

香港男女子棍网球队以一金一银作结。公关提供
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香港男子队（白色衫)在决赛奋力作战。公关提供
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香港男子棍网球队夺冠后，大家显得十分兴奋。公关提供
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男⼦组⽅⾯，港队于决赛以 12：9 击败中国队，成功登顶封王。双⽅实⼒接近，⾸两节比赛⼀ 直呈拉锯局⾯。港队于下半场逐步稳住阵脚，李淳朗及张颖各⾃攻入 4 球，并列队内最⾼得分 者。战⾄第三节中段，港队开始建立优势并保持领先；杜康于比赛尚余 1 分 18 秒时攻入关键 ⼀球，将比数拉开⾄ 11：8，奠定胜局。

李淳朗赛后表⽰：「我们在⼩组赛时输给了中国队，所以这场比赛我们有备⽽来，针对第⼀次 交⼿时的不⾜作修正。今场是⼀场拉锯战，但我们顶住了压⼒坚持下去，并持续执⾏正确战术， 并在整场比赛中保持⾼度的专注⼒。全队在防守端的表现显然非常出⾊，完美执⾏教练所部署 的防守体系。他制定的战术帮助我掌握对⽅的失误并转化为得分机会，这是全队的功劳。」

港队主教练 Kevin Crowley 总结球队表现时表⽰：「我们在赛事开始前已确立清晰的战术理念， 亦明⽩要如何才能在比赛中取得成功。球员们在整个赛事期间都很好地执⾏相关部署，⽽且每 ⼀场比赛都有所进步。」 对于上任不久便带领球队夺得⾦牌，Crowley 亦表⽰满意：「这是⼀⽀非常出⾊的队伍。我们 教练团为球员引入新的战术概念，并让部分球员承担不同⾓⾊，⽽他们都全情投入，这正是球 队成功的关键。能够与这样的球员合作，是教练的梦想，香港棍网球的未来非常光明。」

对于上任不久便带领球队夺得⾦牌，Crowley 亦表⽰满意：「这是⼀⽀非常出⾊的队伍。我们 教练团为球员引入新的战术概念，并让部分球员承担不同⾓⾊，⽽他们都全情投入，这正是球 队成功的关键。能够与这样的球员合作，是教练的梦想，香港棍网球的未来非常光明。」

香港女子队（白衫)在决赛中力拼中国队。公关提供
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女⼦组⽅⾯，中国香港女⼦代表队于决赛以 4：11 不敌中国队，最终获得亚军。女队主将史卓 妍赛后直⾔，对球队在整个赛事展现的拼劲与适应⼒感到⾃豪：「在⾸战失利后，教练团为我 们制定不少新战术，我们在决赛中仍坚定执⾏。今次赛事令我体会到需提升⽇常训练强度，特 别是在⾼压逼抢下保持控球与决策能⼒，以适应⾼⽔平竞争。」

女队助教林颖怡表⽰：「今次赛事中⾒证棍网球在亚洲不同国家的发展，竞争越来越激烈；对 战中国队落败，港队接下来会加强技术及体能训练，亦会检讨及调整战术。未来将会有更多在 其他赛事中会⾯的机会，希望下次对决时，⼤家都将会是更好的队伍，再次同场较量。」

本届赛事中，中国香港队男女⼦队双双跻⾝决赛，并分别夺得⼀冠⼀亚，充分展现本地棍网球 近年发展成果，亦为未来出战国际赛事奠下坚实基础。展望未来，中国香港女⼦代表队将于今 年 7 ⽉远赴波兰，出战世界棍网球锦标赛；⽽男⼦及女⼦代表队亦将于 10 ⽉前往澳洲，参加 2026 亚太区六⼈棍网球锦标赛，继续于国际舞台争取佳绩。

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